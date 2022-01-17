Zayn Malik Gigi Hadid'i aldatmış! "Kıvrımlı vücudumu sevdi"

İngiliz şarkıcı Zayn Malik'in eski sevgilisi, ABD'li manken Gigi Hadid'i, İngiliz reality dizisi TOWIE'de yer alan Abi Clarke ile aldattığı iddia edildi. İngiliz Sun gazetesinin haberine göre, Malik, birlikte bir kızları olan ve geçtiğimiz Ekim ayında ayrıldığı Hadid ile ilişkisi sırasında Clarke ile aşk yaşadı.

ABD'nin Los Angeles kentinde bir barda tanıştığı Clarke'a takıntılı hale gelen Malik, onunla İngiltere'nin başkenti Londra'daki lüks evinde kaçamak yaptı. Bir dönem ABD boks şampiyonu Floyd Mayweather ile de ilişki yaşayan Abi Clarke, arkadaşlarına Zayn Malik'in kendisinin kıvrımlı vücudunu sevdiğini ve Los Angeles'taki sıska kızlardan yakındığını söyledi.

ZİNDANI ANDIRAN YATAK ODASI

Arkadaşlarına, Malik'in evinde Grinin Elli Tonu filmindekine benzeyen, zindanı andıran bir yatak odası olduğunu da söyleyen Clarke, şarkıcıyı filmin baş karakteri Bay Grey diye nitelediğini ifade etti.

İlişkileri sırada şarkıcının Hadid ile ayrıldığını düşünen Clarke, Malik'in telefonunda mankenden gelen "Seni özledim" mesajını görünce beraberliği bitirdiğini aktardı.

İngiltere'deki Clarke "İkinci kadın konumuna düşmek istemem" dese de ABD'deki Malik tarafından görüntülü arandığı konuşuluyor.



