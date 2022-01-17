MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zayn Malik Gigi Hadid'i aldatmış! "Kıvrımlı vücudumu sevdi"

Zayn Malik Gigi Hadid'i aldatmış! "Kıvrımlı vücudumu sevdi"

17.01.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zayn Malik'in model Gigi Hadid ile altı yıllık ilişkisi sırasında, İngiliz TV yıldızı Abi Clarke ile de aşk yaşadığı öne sürüldü. İddialara göre ünlü şarkıcı Clarke'ın kıvrımlı vücudunu sevdi. Malik'in daha önce de büyük beden kadınlara özel flört sitesi WooPlus'a kaydolduğu da ortaya çıkmıştı.

Zayn Malik Gigi Hadid'i aldatmış! "Kıvrımlı vücudumu sevdi"

İngiliz şarkıcı Zayn Malik'in eski sevgilisi, ABD'li manken Gigi Hadid'i, İngiliz reality dizisi TOWIE'de yer alan Abi Clarke ile aldattığı iddia edildi. İngiliz Sun gazetesinin haberine göre, Malik, birlikte bir kızları olan ve geçtiğimiz Ekim ayında ayrıldığı Hadid ile ilişkisi sırasında Clarke ile aşk yaşadı.

ABD'nin Los Angeles kentinde bir barda tanıştığı Clarke'a takıntılı hale gelen Malik, onunla İngiltere'nin başkenti Londra'daki lüks evinde kaçamak yaptı. Bir dönem ABD boks şampiyonu Floyd Mayweather ile de ilişki yaşayan Abi Clarke, arkadaşlarına Zayn Malik'in kendisinin kıvrımlı vücudunu sevdiğini ve Los Angeles'taki sıska kızlardan yakındığını söyledi.

screen-shot-2017-06-20-at-144003

ZİNDANI ANDIRAN YATAK ODASI

Arkadaşlarına, Malik'in evinde Grinin Elli Tonu filmindekine benzeyen, zindanı andıran bir yatak odası olduğunu da söyleyen Clarke, şarkıcıyı filmin baş karakteri Bay Grey diye nitelediğini ifade etti.

İlişkileri sırada şarkıcının Hadid ile ayrıldığını düşünen Clarke, Malik'in telefonunda mankenden gelen "Seni özledim" mesajını görünce beraberliği bitirdiğini aktardı.

İngiltere'deki Clarke "İkinci kadın konumuna düşmek istemem" dese de ABD'deki Malik tarafından görüntülü arandığı konuşuluyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebrar Karakurt sevgilisi İmge'yle ayrıldı mı? O detay dikkatlerden kaçmadıEbrar Karakurt sevgilisi İmge'yle ayrıldı mı? O detay dikkatlerden kaçmadı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Usta gözü arkada gitmediUsta gözü arkada gitmedi
Anahtar Kelimeler:
Gigi Hadid Zayn Malik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Termometreler eksi 33 dereceyi gördü! Her şey dondu

Termometreler eksi 33 dereceyi gördü! Her şey dondu

Son dakika haberi: AGİ kalktı yerine vergi iadesi geldi! AGİ'de net maaş detayı...

Son dakika haberi: AGİ kalktı yerine vergi iadesi geldi! AGİ'de net maaş detayı...

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Eşi itiraf etti! 19 yıllık sırdan ‘yasak aşk’ çıktı

Eşi itiraf etti! 19 yıllık sırdan ‘yasak aşk’ çıktı

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Murat Başoğlu yeğeniyle anılmıştı! Gündeme bomba gibi düşecek 'yasak aşk' açıklaması

Murat Başoğlu yeğeniyle anılmıştı! Gündeme bomba gibi düşecek 'yasak aşk' açıklaması

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

MasterChef şampiyonu belli oldu! Eren mi Hasan mı kazandı?

MasterChef şampiyonu belli oldu! Eren mi Hasan mı kazandı?

MasterChef'te büyük ödül ne kadar?

MasterChef'te büyük ödül ne kadar?

Kız arkadaşıyla aşka gelen Senem Kuyucuoğlu'dan dudak dudağa paylaşım

Kız arkadaşıyla aşka gelen Senem Kuyucuoğlu'dan dudak dudağa paylaşım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.