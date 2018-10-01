Zayn Malik'in masajcıyla geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Gösteri dünyasının en gözde genç çiftinin ilişkisi üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Kendisine şöhretin kapılarını açan One Direction grubundan ayrılıp kariyerine solo olarak devam eden Zayn Malik zor günler geçiriyor.

Bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğü sevgilisi Gigi Hadid ile ayrı kaldığı dönemde yaşadığı tek gecelik kaçamak şimdi Malik'in uykularını kaçırıyor.

Enrica Petrongari adlı masajcı kadın, Zayn Malik'in "kendisini kullandığını" ileri sürdü. Eski bir burlesk dansçı olan Enrica Petrongari, Gigi Hadid'den ayrıldıktan iki hafta sonra Malik'in kendisini çağırdığını ve birlikte bir gece geçirdiklerini iddia etti.

MASAJ YAPARKEN ELİMİ TUTTU VE...

Masajcılık yapan Petrongari olan biteni şöyle anlattı: "Malik'in asistanı beni arayarak bir gece için gidip gidemeyeceğimi sordu. Kendisini görünceye kadar müşterimin kim olduğunu bilmiyordum. Ona masaj yaptığım sırada Malik elimi tuttu ve onun yanında rahat davranabileceğimi söyledi. Onu çok etkileyici buldum ve harika bir vücudu vardı. Bir süre sonra artık masajı umursamadığını söyledi. Bana iltifatlar etmeye başladı. Ama her şey olup bittikten sonra onun beni kullandığını fark ettim."