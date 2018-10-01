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Zayn Malik'in masajcıyla geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.10.2018 11:16 | Son Güncelleme

Zayn Malik şu sıralar zor durumda! Gigi Hadid ile ayrıldığı günlerde masajcı bir kadınla geçirdiği zevk gecesi ünlü şarkıcının şimdi kabusu oldu

Zayn Malik'in masajcıyla geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Gösteri dünyasının en gözde genç çiftinin ilişkisi üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Kendisine şöhretin kapılarını açan One Direction grubundan ayrılıp kariyerine solo olarak devam eden Zayn Malik zor günler geçiriyor.

Bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğü sevgilisi Gigi Hadid ile ayrı kaldığı dönemde yaşadığı tek gecelik kaçamak şimdi Malik'in uykularını kaçırıyor.

Enrica Petrongari adlı masajcı kadın, Zayn Malik'in "kendisini kullandığını" ileri sürdü. Eski bir burlesk dansçı olan Enrica Petrongari, Gigi Hadid'den ayrıldıktan iki hafta sonra Malik'in kendisini çağırdığını ve birlikte bir gece geçirdiklerini iddia etti.

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MASAJ YAPARKEN ELİMİ TUTTU VE...

Masajcılık yapan Petrongari olan biteni şöyle anlattı: "Malik'in asistanı beni arayarak bir gece için gidip gidemeyeceğimi sordu. Kendisini görünceye kadar müşterimin kim olduğunu bilmiyordum. Ona masaj yaptığım sırada Malik elimi tuttu ve onun yanında rahat davranabileceğimi söyledi. Onu çok etkileyici buldum ve harika bir vücudu vardı. Bir süre sonra artık masajı umursamadığını söyledi. Bana iltifatlar etmeye başladı. Ama her şey olup bittikten sonra onun beni kullandığını fark ettim."

Enrica Petrongari yaşadıklarının ardından aynada bir selfie çekip Instagram sayfasında paylaştı. İddialara göre fotoğrafın arka planındaki dekorasyon da buranın Zayn Malik'in evi olduğunu kanıtlıyor.

GİGİ HADİD YORUM YAPMIYOR

Enrica Petrongari, birlikte olduktan sonra Malik'in kendisine karşı davranışlarının değiştiğini kabalaşmaya başladığını da sözlerine ekledi.

Zayn Malik ile Gigi Hadid bir süre beraber olduktan sonra yollarını ayırıp sonra tekrar bir araya gelme kararı almışlardı.

Sevgilisiyle yeniden barışan Gigi Hadid'den konuyla ilgili bir yorum ya da açıklama gelmedi.

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Zayn Malik gigi hadid

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