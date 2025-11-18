YEMEK

Zehirlenme vakaları arttı! Aynı tehlike evin içinde de var: Bu yiyeceklere çok dikkat edin...

Zehirlenme vakaları gün geçtikçe artarken dışarıda satılan yiyeceklere duyulan güvende aynı oranda düşüyor. Ancak bu can alan zehirlenme olayları sadece dışarda yediğiniz yemekler için geçerli değil. Yanlış saklanan veya tekrar ısıtılan bazı yiyecekler, bakteri ve toksin oluşumu nedeniyle ciddi zehirlenmelere yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle tavuk, pirinç, patates, mantar ve yeşil yapraklı sebzelerin yeniden ısıtılmasının sağlık açısından tehlike oluşturduğunu vurguluyor.

Çiğdem Sevinç

Son zamanlarda zehirlenme vakalarında artış gözlemleniyor. Sadece dışarıda yediğimiz yemekler değil, evde kendi ellerimizle hazırladığımız yiyecekler de yanlış şekilde saklandığında sağlığımız için ciddi risk oluşturabiliyor. Uzmanlar, bazı yemeklerin tekrar tekrar ısıtılmasının toksik bileşenlere yol açabileceği konusunda uyarıyor.

TEKRAR ISITMAK HAYATINIZI TEHLİKEYE ATABİLİR

Yemekleri ertesi gün tekrar ısıtmak yaygın bir alışkanlık. Ancak bazı yiyeceklerde zararlı bakteriler hızla çoğalabiliyor. Bu bakteriler, mide ve bağırsak sorunlarından ölüme kadar varan ciddi sağlık problemlerine neden olabiliyor.

Evdeki yemekleri güvenli hale getirmek için uzmanlar şu uyarılarda bulunuyor:

  • Yemekleri 2 saat içinde buzdolabına kaldırın.
  • Tekrar ısıtmayı sadece bir kez yapın.
  • Yemeğin iç sıcaklığının en az 75°C olduğundan emin olun.
  • Oda sıcaklığında uzun süre beklemiş yiyecekleri asla ısıtmayın.

İŞTE TEKRAR ISITILMAMASI GEREKEN YİYECEKLER

Tavuk:

Protein yapısı ısıtıldıkça değişir ve sindirimi zorlaşır. Uygun şekilde soğutulmazsa Campylobacter ve Salmonella gibi bakteriler çoğalır.

Ispanak, pazı, marul gibi yeşil yapraklılar:

Nitrat içerirler. Tekrar ısıtıldığında nitrite dönüşebilir. Bu durum özellikle bebekler ve hassas kişiler için risk oluşturur.

Mantar:

Protein yapısı ısıtıldıkça bozulur. Oda sıcaklığında beklemiş mantarı tekrar ısıtmak zehirlenme riskini artırır.

Patates:

Uzun süre oda sıcaklığında beklemişse Clostridium botulinum riski oluşabilir. Tekrar ısıtmak bu riski ortadan kaldırmaz.

Pirinç:

Pişmiş pirinç oda sıcaklığında kaldığında Bacillus cereus bakterisi çoğalır. Tekrar ısıtma tüm toksinleri yok etmez. Özellikle tavuklu pilav gibi karışık yemekler, hem pirinç hem tavuk açısından büyük risk taşır.

