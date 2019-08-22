Zehra Çilingiroğlu bikinisi yüzünden gündem oldu

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, önceki gün Çeşme Dalyan'daki bir beachte görüntülendi. Çilingiroğlu, mavi bikinisiyle gündeme geldi.

Mekana bir kız arkadaşıyla giden Zehra, uzun süre güneşlendikten sonra sıcaktan bunalıp kendini serin sulara bıraktı. Bir süre tek başına kulaç attıktan sonra yeniden arkadaşının yanına dönen Çilingiroğlu'nun neşesi de yerindeydi.

Mavi renkli bir bikini tercih eden Zehra Çilingiroğlu, bikinisinin azizliğine uğradı. Çilingiroğlu'nun göğüs ucunun belirgin olması sosyal medyada bazı kullanıcıların diline düştü. Zehra'nın bikinisi sosyal medyanın gündemindeydi...

Bikinisinin azizliğine uğrayan Zehra Çilingiroğlu'nun uzun bir süredir zayıflamak için spor yaptığı bilinirken, kilolarının tamamını veremediği de dikkatlerden kaçmadı.



