MAGAZİN

Zehra Çilingiroğlu bikinisi yüzünden gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 14:38 | Son Güncelleme

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, kız arkadaşıyla birlikte tatile çıktı. 21 yaşındaki Çilingiroğlu, mavi bikinisini ile gündem oldu.

Zehra Çilingiroğlu bikinisi yüzünden gündem oldu

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, önceki gün Çeşme Dalyan'daki bir beachte görüntülendi. Çilingiroğlu, mavi bikinisiyle gündeme geldi.

Mekana bir kız arkadaşıyla giden Zehra, uzun süre güneşlendikten sonra sıcaktan bunalıp kendini serin sulara bıraktı. Bir süre tek başına kulaç attıktan sonra yeniden arkadaşının yanına dönen Çilingiroğlu'nun neşesi de yerindeydi.

denize-giren-zehra-cilingiroglu-bikinisinin-12350648_5911_m

Mavi renkli bir bikini tercih eden Zehra Çilingiroğlu, bikinisinin azizliğine uğradı. Çilingiroğlu'nun göğüs ucunun belirgin olması sosyal medyada bazı kullanıcıların diline düştü. Zehra'nın bikinisi sosyal medyanın gündemindeydi...

Bikinisinin azizliğine uğrayan Zehra Çilingiroğlu'nun uzun bir süredir zayıflamak için spor yaptığı bilinirken, kilolarının tamamını veremediği de dikkatlerden kaçmadı.


Ortalık savaş alanına döndü! Karakol çıkışı kanlı kavgaOrtalık savaş alanına döndü! Karakol çıkışı kanlı kavga
'Ayakta tek başıma durabiliyorum''Ayakta tek başıma durabiliyorum'
Karısı bir kadınla öpüşürken görmüştü! Kararını verdiKarısı bir kadınla öpüşürken görmüştü! Kararını verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zehra çilingiroğlu Zehra Çilingiroğlu bikini

En Çok Okunan Haberler

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bizene ?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra ilk kez ayakta

'Ayakta tek başıma durabiliyorum'

Liam Hemsworth Miley Cyrus'a boşanma davası açtı

Karısı bir kadınla öpüşürken görmüştü! Kararını verdi

Harika Avcı’nın zor günleri! Mide ameliyatı sonrası...

Zor günler! Mide ameliyatı sonrası...

Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü hayatını kaybetti! Ali Gürlü kimdir?

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti!

Athena Gökhan’dan Bakan Pakdemirli’ye uçak tepkisi

Bakan'a tepki gösterdi: Kimin ihmalkarlığı?

Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in kilolarıyla ilgili gelen eleştirilere yanıt

Kocasından kilo yorumu geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.