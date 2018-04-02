MAGAZİN

Zehra Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle görüntülenince saklandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.04.2018 09:40 | Son Güncelleme

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gece Maslak Esnaf isimli mekanda arkadaşlarıyla eğlendi. Zehra sevgilisiyle görüntülenince gizlenmeyi tercih etti

Zehra Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle görüntülenince saklandı

Eray Ölçüm ile ayrılan Zehra Çilingiroğlu, yeni sevgilisiyle görüntülenince kendini aracın arka koltuğuna atarak saklandı.

Zehra Çilingiroğlu (20) Ocak’ta Ankaralı Eray Ölçüm (22) ile aşk yaşamaya başlamıştı. Erhan-Ayşegül Ölçüm’ün ise oğullarının ilişkisine karşı çıktığı, flörtün kısa sürede bittiği iddia edilmişti.

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BASKILARA DAYANAMADILAR

Daha sonra bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Çünkü çift bu iddiaların ardından iki kez birlikte eğlenirken görüntülenmişti. Ancak baskılara daha fazla dayanamamış olacaklar ki ayrılmışlar...

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zehra çilingiroğlu Hülya Avşar

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