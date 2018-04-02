Zehra Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle görüntülenince saklandı

Eray Ölçüm ile ayrılan Zehra Çilingiroğlu, yeni sevgilisiyle görüntülenince kendini aracın arka koltuğuna atarak saklandı.

Zehra Çilingiroğlu (20) Ocak’ta Ankaralı Eray Ölçüm (22) ile aşk yaşamaya başlamıştı. Erhan-Ayşegül Ölçüm’ün ise oğullarının ilişkisine karşı çıktığı, flörtün kısa sürede bittiği iddia edilmişti.

BASKILARA DAYANAMADILAR

Daha sonra bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Çünkü çift bu iddiaların ardından iki kez birlikte eğlenirken görüntülenmişti. Ancak baskılara daha fazla dayanamamış olacaklar ki ayrılmışlar...