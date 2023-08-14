Zehra Güneş '3 milyon'a özel pozlarıyla büyüledi! Ünlü isimlerden beğeni yağdı

Milli Takım'daki başarılarıyla ilgi odağı olan güzel voleybolcu Zehra Güneş sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. En son tatil pozlarıyla sık sık gündem olan Güneş yeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

Instagram hesabında 3 milyon takipçiye ulaşan ünlü voleybolcu fotoğraflarına "Tüm kalbimle çook teşekkürler. Bu yolculukta daima birlikteyiz" notunu düştü.

24 yaşındaki güzel voleybolcunun peş peşe paylaştığı pozlarına adeta beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü ismin paylaşımını beğenenlar arasında Yağmur Tanrısevsin, Sitare Akbaş, Zeynep Alkan, Aşkım Burçe de yer aldı.

Zehra Güneş'in takipçileri "Bu gözler senin gibisini görmedi, 3 milyon kere teşekkürler", "Seni seviyoruz", "Daha fazlasını hak ediyorsun", "Türkiye'nin güzeli" yorumlarını yaptı.



