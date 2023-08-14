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  4. Zehra Güneş '3 milyon'a özel pozlarıyla büyüledi! Ünlü isimlerden beğeni yağdı

Zehra Güneş '3 milyon'a özel pozlarıyla büyüledi! Ünlü isimlerden beğeni yağdı

14.08.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş başarılı spor kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Instagram'da 3 milyon takipçiye ulaşan Güneş teşekkür paylaşımındaki pozlarıyla beğeni topladı.

Milli Takım'daki başarılarıyla ilgi odağı olan güzel voleybolcu Zehra Güneş sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. En son tatil pozlarıyla sık sık gündem olan Güneş yeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

zehra-güneş-pozlarıyla-beğeni topladı

Instagram hesabında 3 milyon takipçiye ulaşan ünlü voleybolcu fotoğraflarına "Tüm kalbimle çook teşekkürler. Bu yolculukta daima birlikteyiz" notunu düştü.

zehra-güneş-pozlarıyla-büyüledi

24 yaşındaki güzel voleybolcunun peş peşe paylaştığı pozlarına adeta beğeni ve yorum yağdı.

zehra-güneş-3-milyona-özel-poz

Ünlü ismin paylaşımını beğenenlar arasında Yağmur Tanrısevsin, Sitare Akbaş, Zeynep Alkan, Aşkım Burçe de yer aldı.

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Zehra Güneş'in takipçileri "Bu gözler senin gibisini görmedi, 3 milyon kere teşekkürler", "Seni seviyoruz", "Daha fazlasını hak ediyorsun", "Türkiye'nin güzeli" yorumlarını yaptı.

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zehra-güneş-yeni-poz

zehra güneşten 3 milyona özel poz

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