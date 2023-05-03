MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zehra Güneş’in kardeşi güzelliğiyle büyüledi! “İnsan ablasına bu kadar mı benzer”

Zehra Güneş’in kardeşi güzelliğiyle büyüledi! “İnsan ablasına bu kadar mı benzer”

03.05.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıfbank Spor Kulübü ve Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş güzelliği ile de dikkat çeken isimlerden biri. Ünlü isim Zehra Güneş’in kardeşinin de kendisi gibi voleybolcu olduğu ortaya çıktı. İrem Güneş’i görenler ablasına benzetti.

Zehra Güneş’in kardeşi güzelliğiyle büyüledi! “İnsan ablasına bu kadar mı benzer”

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş özel hayatı ile de merak konusu olan isimlerden biri. Vakıfbank Spor Kulübü'nde orta oyuncu pozisyonunda yer alan ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kardeşinin kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı. Zehra Güneş’in kardeşi İrem Güneş güzelliği ile adeta büyüledi.

13 yaşında profesyonel olarak voleybolla ilgilenmeye başlayan ve Vakıfbank Spor Kulübü'nde yetişen Zehra Güneş’in kardeşi olan İrem Güneş Vakıfbank Spor Kulübü'nde pasör çarprazı pozisyonunda görev alıyor.

irem-güneş

2004 doğumlu olan İrem Güneş TVF Spor Lisesi mezunu.

irem1

Instagram hesabında 29 bin takipçisi olan İrem Günei sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

zehra-güneş-kardeşi

İrem Güneş’i görenler ablası Zehra Güneş’e benzerliğine dikkat çekiyor. Güzel voleybolcuya yapılan yorumlar arasında “İnsan ablasına bu kadar mı benzer”, “Fotoğrafa bakınca ablasını görüyorum, normal mi” de bulunuyor.

irem-güneş1

irem2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bebeğini bırakıp Maldivler'e gitti! Tepki yağınca...Bebeğini bırakıp Maldivler'e gitti! Tepki yağınca...
İç çamaşırlı poz verdi! Beğeni butonu çöktüİç çamaşırlı poz verdi! Beğeni butonu çöktü
İpli bikinisiyle verdiği pozla nefes kesti!İpli bikinisiyle verdiği pozla nefes kesti!
Anahtar Kelimeler:
Zehra Güneş İrem Güneş Oyuncu yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Memur ve emekli için 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte refah payı ile yeni zamlı maaş tablosu...

SON DAKİKA | Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Memur ve emekli için 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte refah payı ile yeni zamlı maaş tablosu...

Motorinde bir indirim iptal edildi, daha büyüğü geliyor! 14 ay sonra ilk kez olacak

Motorinde bir indirim iptal edildi, daha büyüğü geliyor! 14 ay sonra ilk kez olacak

11 gün kala seçim anketi! Son bir ayda büyük değişim

11 gün kala seçim anketi! Son bir ayda büyük değişim

Erdoğan imzaladı, o isimler görevden alındı

Erdoğan imzaladı, o isimler görevden alındı

Emekliye kademeli zam planı!

Emekliye kademeli zam planı!

Doğal gaz tesisinde dikkat çeken diyalog!

Doğal gaz tesisinde dikkat çeken diyalog!

İlginizi Çekebilir

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Günlerce aradılar! Cansız bedeninin parçaları timsahın midesinden çıktı

Günlerce aradılar! Cansız bedeninin parçaları timsahın midesinden çıktı

İtirafı tartışma yarattı! “Cinsel ilişkiye girmeden sperm kitiyle...”

İtirafı tartışma yarattı! “Cinsel ilişkiye girmeden sperm kitiyle...”

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.