Zehra Güneş’in kardeşi güzelliğiyle büyüledi! “İnsan ablasına bu kadar mı benzer”

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş özel hayatı ile de merak konusu olan isimlerden biri. Vakıfbank Spor Kulübü'nde orta oyuncu pozisyonunda yer alan ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kardeşinin kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı. Zehra Güneş’in kardeşi İrem Güneş güzelliği ile adeta büyüledi.

13 yaşında profesyonel olarak voleybolla ilgilenmeye başlayan ve Vakıfbank Spor Kulübü'nde yetişen Zehra Güneş’in kardeşi olan İrem Güneş Vakıfbank Spor Kulübü'nde pasör çarprazı pozisyonunda görev alıyor.

2004 doğumlu olan İrem Güneş TVF Spor Lisesi mezunu.

Instagram hesabında 29 bin takipçisi olan İrem Günei sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

İrem Güneş’i görenler ablası Zehra Güneş’e benzerliğine dikkat çekiyor. Güzel voleybolcuya yapılan yorumlar arasında “İnsan ablasına bu kadar mı benzer”, “Fotoğrafa bakınca ablasını görüyorum, normal mi” de bulunuyor.





