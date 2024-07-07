Zehra Güneş'in kardeşlerinden doğum günü paylaşımı! "Her biri birbirinden güzel"

Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Zehra Güneş son olarak sakatlığıyla sevenlerini üzmüştü. Her paylaşımı olay olan Güneş yeni yaşını kutladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Yeni yaşını kutlayan Zehra Güneş'in kardeşleri Mina ve İrem de paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ablalarıyla poz veren ve "Sonsuz iyi ki benim canımın en içi" yazan kardeşlerin pozlarına beğeni yağdı.

Popüler sporcu, performansının yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir isim.

Zehra Güneş'in kardeşlerinin paylaşımları da sosyal medyada hızla yorum ve beğeni aldı.



Güneş ailesine "Hepsi birbirinden güzel", "Çok güzel bir ailesiniz", "Ne güzel 3 kardeş", "Bayıldığım 3 kardeş" yorumları geldi.







