Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Zekanızı sınayacak zor bir bilmece! Cevabı ne kadar sürede bulabildiniz?

Zekanızı sınayacak zor bir bilmece! Cevabı ne kadar sürede bulabildiniz?

Seray Üstün Seray Üstün 18.01.2021 17:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Zekanızı sınayacak zor bir bilmece! Cevabı ne kadar sürede bulabildiniz?

Mantıksal bilmeceler, düşünme becerilerini ve zekayı geliştirmek için en etkili olan yollardan bir tanesidir. Bu ustalık gerektiren bilmece beyin jimnastiği yapmanız için biçilmiş kaftan olacak. Mantığınızı ve dikkatinizi test etmek için sizleri bu bilmeceyi çözmeye davet ediyoruz. Hazırsanız başlayalım.

Sizler için mantık sınırlarını alt üst eden ve beyninizin adeta yanmaya başladığını hissedeceğiniz bir bulmaca hazırladık. Ancak unutmayın ki bazen işler göründüğünden oldukça farklı olacak. O yüzden basit düşünmeye çalışırken detayları gözden kaçırmayın. İyi şanslar...

Yedi kız kardeş eğlenmek için kır evinde bir kulübeye gitti. Kulübede her bir kız kardeş bir meşgale yapmaya karar verdi. İlki bir roman okumaya, ikincisi krep kızartmaya, üçüncüsü satranç oynamaya, dördüncüsü bulmaca çözmeye, beşincisi çamaşır yıkamaya ve altıncısı ise bitkileri sulamaya karar verdi. Peki yedinci kız kardeş ne yaptı?

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Yapılan eylemlere odaklandığınızın farkındayız. ‘Hepsi birbirinden farklı bir şey yapıyor, nereden bileceğiz’ diyorsanız bu yaptığınızda fayda var. Hala cevabı bulamadıysanız bir küçük ipucu daha veriyoruz. Diğer altı kız kardeş bir şeyler yapıyor ancak bir tanesi iki kişilik yapılacak bir iş içinde.

Cevap;Yedinci kız kardeş üçüncü ile satranç oynuyor.

Muhtemelen bu resimdeki farklı harfi 10 saniyeden kısa sürede bulamazsınız!Muhtemelen bu resimdeki farklı harfi 10 saniyeden kısa sürede bulamazsınız!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler
Tarihin en ünlü seri katilleri!Tarihin en ünlü seri katilleri!
Osmanlı'nın manevi kurucusunun türbesiOsmanlı'nın manevi kurucusunun türbesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sofrasından onu eksik etmiyor

Sofrasından onu eksik etmiyor

+18 filmin başrolü oldu! İlk kare nefes kesti

+18 filmin başrolü oldu! İlk kare nefes kesti

Engeller ortadan kalktı! Maske zorunluluğu hayatını değiştirdi

Engeller ortadan kalktı! Maske zorunluluğu hayatını değiştirdi

Cardi B sınır tanımıyor

Cardi B sınır tanımıyor

İlginizi Çekebilir

Gecekondudan çıkıp şöhreti yakalayan adam

Gecekondudan çıkıp şöhreti yakalayan adam

Türkiye’de çekilecek Jason Statham filminden bomba gelişme

Türkiye’de çekilecek Jason Statham filminden bomba gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bu halinden eser kalmadı

Bu halinden eser kalmadı

Netflix 2021 filmleriyle gövde gösterisi yaptı

Netflix 2021 filmleriyle gövde gösterisi yaptı

Resimdeki farklı harfi kaç saniyede bulabilirsiniz?

Resimdeki farklı harfi kaç saniyede bulabilirsiniz?

Diğer Haberler

Bir dönemin genç kızlarının idolü haline gelen Grup Hepsi üyelerinin aralarındaki gerginliğin nedeni!

16 yıl geçti! Grup Hepsi tartışmasının perde arkası

2.5 yıl para biriktirip aldığı bilgisayarı iade etmek zorunda kalan gencin vedası sosyal medyayı salladı!

Bilgisayarına hüzünlü veda etti! Sosyal medya harekete geçti

Tarihin en ünlü 10 seri katili!

Tarihin en ünlü seri katilleri!

Utanılacak bir şey yok... İnsanların yüzde 75'i duşta işiyor! Peki cinsel hayata nasıl katkı sağlıyor? (Videolu anlatım)

Duşta işemek cinsel hayata katkı sağlayabilir mi?

Fransız sanatçı Thomas Romain oğullarının karalamalarını anime karakterine dönüştürdü

Oğullarının karalamalarını anime karakteri yaptı! Sonuç şaşırttı

Survivor 2021 ve Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber yarışı...17 Ocak 2021 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Hangi yapım birinci oldu?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.