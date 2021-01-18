Zekanızı sınayacak zor bir bilmece! Cevabı ne kadar sürede bulabildiniz?

Sizler için mantık sınırlarını alt üst eden ve beyninizin adeta yanmaya başladığını hissedeceğiniz bir bulmaca hazırladık. Ancak unutmayın ki bazen işler göründüğünden oldukça farklı olacak. O yüzden basit düşünmeye çalışırken detayları gözden kaçırmayın. İyi şanslar...

Yedi kız kardeş eğlenmek için kır evinde bir kulübeye gitti. Kulübede her bir kız kardeş bir meşgale yapmaya karar verdi. İlki bir roman okumaya, ikincisi krep kızartmaya, üçüncüsü satranç oynamaya, dördüncüsü bulmaca çözmeye, beşincisi çamaşır yıkamaya ve altıncısı ise bitkileri sulamaya karar verdi. Peki yedinci kız kardeş ne yaptı?

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Yapılan eylemlere odaklandığınızın farkındayız. ‘Hepsi birbirinden farklı bir şey yapıyor, nereden bileceğiz’ diyorsanız bu yaptığınızda fayda var. Hala cevabı bulamadıysanız bir küçük ipucu daha veriyoruz. Diğer altı kız kardeş bir şeyler yapıyor ancak bir tanesi iki kişilik yapılacak bir iş içinde.

Cevap;Yedinci kız kardeş üçüncü ile satranç oynuyor.



