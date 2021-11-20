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Zeki Müren’i Tarkan mı canlandıracak?

20.11.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeki Müren'in hayatını anlatacak filmde Tarkan'ın oynamasını çok istediklerini dile getiren yapımcı Mustafa Uslu, sanatçı ve menajeri ile görüştüklerini ancak olumsuz yanıt aldıklarını açıkladı.

Zeki Müren’i Tarkan mı canlandıracak?

‘Müslüm’ ve ‘Ayla’ gibi ses getiren filmlere imza atan yapımcı Mustafa Uslu, ‘Magazin Masası’ adlı programa konuştu. Uslu, Zeki Müren’in hayatının film olacağını açıkladı.

“ÜZÜLEREK SÖYLEDİ”

Tarkan’ın Müren’e bir film yapılmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten Uslu, konu hakkında düşündüğünü ancak bir süre sonra projede olamayacağını üzülerek söylediğini dile getirdi.

“BU FİLM İLE TÜRKİYE ONU TANIYACAK”

Uslu rolü oynacak kişi için, “Bildiğimiz bir isim mi bu, yoksa ilk kez izleyeceğimiz bir isim mi?” sorusuna ünlü yapımcı, “Aslında bir sahne sanatçısı ama çok bildiğiniz bir isim değil. İnşallah bu filmle bütün Türkiye onu tanıyacak” cevabını verdi.

İlk fragmanın Zeki Müren’in doğum günü olan 6 Aralık’ta yayınlanacağını söyleyen Uslu, aynı zamanda filmde, Müren’in hayatından önemli kesitlerin de olacağını aktardı.

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Zeki Müren
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