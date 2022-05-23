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  4. Zelenskiy açıkladı: Savaş bitsin diye uluslararası bağlantılarımızı güçlendiriyoruz

Zelenskiy açıkladı: Savaş bitsin diye uluslararası bağlantılarımızı güçlendiriyoruz

23.05.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev’de Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile bir araya geldikten sonra yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna’nın süregelen bu savaşı mümkün olan en kısa sürede sonlandırabilmek için gereken her şeyi elde edebilmek adına uluslararası bağlarını her hafta genişlettiğini söyledi.

Zelenskiy açıkladı: Savaş bitsin diye uluslararası bağlantılarımızı güçlendiriyoruz

Zelenski, Polonya Devlet Başkanı Duda ile Kiev'de gerçekleşen görüşmesinin ardından Ukrayna’ya savunma desteği sağlanması ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların güçlendirilmesi gibi konularda görüştüklerini belirtti. Ulusa sesleniş konuşmasında savaşı bitirebilmek için gereken her şeyi yapmaya çalıştığını ve uluslararası bağlarını her hafta genişlettiğini söyledi.

DOĞRU BİR JEST

Ukrayna-Polonya ilişkilerine dair konuşan Zelenski, “Ukrayna-Polonya ilişkilerinin sonunda tamamen temiz, samimi bir temelde ve herhangi bir tartışmadan uzak seviyeye geldiğini belirtmekten memnuniyet duyuyorum. Bu bir başarıdır. Uluslarımızın tarihi başarısı” dedi.

Polonya Devlet Başkanı Duda: “Dünyanın büyük bir gıda üreticisi olan Ukrayna’ya ihtiyacı var”

Savaştan kaçan ve Polonya’da geçici olarak kalan Ukraynalılara, Polonyalılarla aynı fırsatların ‘de facto’ ve ‘de jure’ (meşru) olarak verildiğini ifade eden Zelenski, jest olarak benzeri bir yasa tasarısının Ukrayna’daki Polonyalılar için hazırlandığını bildirdi. Zelenski, “Böyle bir yasayı Ukrayna'da geçirmek doğru bir jest olacaktır. Umalım ki Polonya vatandaşları asla böyle bir yasayı kullanmak zorunda kalmasın, ama minnetimizi ve saygımızı gösterelim” dedi.

TARİHİ BİR SÜREÇ

Ayrıca Zelenski, Polonya ile ortak gümrük kontrolünü hayata geçireceklerini ve bunun sınır prosedürlerini önemli ölçüde hızlandıracağını belirterek, “Yolsuzluk risklerinin çoğunu ortadan kaldıracaktır. Ama aynı zamanda Avrupa Birliği'nin ortak gümrük alanına entegrasyonumuzun da başlangıcıdır. Bu gerçekten tarihi bir süreçtir” dedi.

İHRACAT HACMİNİ ARTTIRACAK

Öte yandan Zelenski, dün akşam İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile konuştuklarını; toplantılar, müzakereler ve savaş alanındaki durum hakkında bilgi verdiğini söyledi. Zelenski, “Ukrayna'ya yakıt ithalatı hacminin yanı sıra tarım ürünleri başta olmak üzere ihracat hacmimizi artırmanın yollarını arıyoruz” dedi.

Ukrayna’nın çıkarları için azami diplomatik faaliyetle dolu yeni bir haftaya başlamaya hazırlandığını söyleyen Zelenski, “Pazartesi günü Davos Forum'daki tartışmalara katılacağım. Bu, Ukrayna'nın söyleyecek bir şeyleri olduğu dünyanın en etkili ekonomik platformudur” dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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