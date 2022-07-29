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Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev'e füzeli saldırı yaptığını duyurdu

29.07.2022 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev, Kropıvnıtski, Mıkolayiv ve Donbas’a füzeli saldırılarında bulunduğunu söyledi. Zelenskiy, saldırıları 'terör' olarak nitelendirerek, "Rus ordusu anlamsız ve acımasız bir dizi saldırıya devam etti" dedi.

Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev'e füzeli saldırı yaptığını duyurdu

Ukrayna lideri Zelenskiy, sosyal medya hesabından gün içerisinde ülkesinde Rus ordusunun yaptığı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"FÜZELİ SALDIRI YAPILDI"

Sadece günün ilk yarısında Kiev’e dört defa hava saldırısı uyarısı yapıldığını belirten Zelenskiy, “Rus ordusu Kiev ve Kropıvnıtski’ye füzeli saldırı yaptı, Mıkolayiv’i vurdu, Donbas’ta stratejik olarak anlamsız ve acımasız bir dizi saldırıya devam etti.” ifadelerini kullandı.

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"DÜNYADA HİÇ KİMSENİN TERÖRİZME..."

Rus saldırılarını “terör” olarak nitelendiren Zelenskiy, ABD senatosunun Rusya’yı terörizmin devlet sponsoru olarak belirleyen kararı oylamasından dolayı şükranlarını bildirdi.

Zelenskiy, “Ukrayna'da bugün veya 24 Şubat'tan sonra herhangi bir gün, dünyada hiç kimsenin terörizme Rusya'dan daha fazla yatırım yapmadığını görebilirsiniz. Bunun gerçekten küresel düzeyde yasal bir cevaba ihtiyacı var. Böyle bir tepkinin ABD’de gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok.” diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna zelenskiy
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