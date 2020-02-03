MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Zemheri 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ertan'dan Firuze'yi tedirgin eden sözler!

Zemheri 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ertan'dan Firuze'yi tedirgin eden sözler!

DİZİ HABERLERİ  | 03.02.2020 02:11 | Son Güncelleme

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Zemheri dizisinin 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Firuze’nin sözünü tutmamakla suçladığı Ayaz’a gözyaşları içinde hesap sorduğu tanıtımda Ertan, Ayaz’la ilgili sorusuyla Firuze’yi tedirgin ediyor. Aliye boşanma isteğiyle Yaşar’ı şaşırtırken, duygularını dile getiren Ertan, Ayaz’ı şoke ediyor. İşte Zemheri 4. bölüm fragmanı.

Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse'nin başrollerde oynadığı Zemheri dizisinin 5 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 4. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Zemheri yeni bölümde Ertan'ın yakın ilgisi Firuze'yi tedirgin ediyor. Ayaz ve Firuze arasında ise gergin anlar yaşanıyor.

Zemheri (2)

ZEMHERİ’NİN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yaptıkları boşa giden, üstüne Ayaz’ın da işin içinde olduğunu öğrenen Firuze şoke olurken Ayaz, Firuze'nin babasının hayatına sebep olduğu gerçeği karşısında büyük bir vicdan azabı yaşadı. Görüntülerden istediğini alamayan Firuze, Demirkan Holding’e geri dönmenin yollarını aradı. Bunun için Ertan'la konuşup işini geri istemeye karar verdi ancak bu kolay olmadı. Ertan, Firuze'nin kim olduğunu araştırmaya başladı. Ayaz ise Firuze’nin gerçek kimliğinin ortaya çıkmaması için elinden geleni yaptı. Aliye için Faruk'un paraları çaldırması ve üstüne ev sahibinin evden çıkmalarını istemesi bardağı taşıran son damla oldu. Faruk annesinin gözünde hayal kırıklığı olmaya dayanamazken, ev sahibi Yasin’den beklenmedik bir teklif aldı. Yasin, oturdukları eve karşılık kardeşi Elvan’ı istedi. Evlilik hazırlıklarına devam eden Berrak, Ayaz'dan habersiz aileleri bir araya getirecek bir yemek düzenledi. Yaşadığı vicdan azabıyla çıkmaza giren Ayaz olanların üstüne evde bir yemek sürpriziyle karşılaştı. Ses kayıt cihazını Ertan'ı merak ettiği için aldığını söyleyen Firuze, Ertan’ı etkileyerek işini geri almayı başardı. Ertan’ın Firuze ile kurduğu yakınlık ise Ayaz’ın sabrını zorladı. Tüm olaylar sonrasında dayanılmaz bir acı çeken Ayaz, Firuze için yanmayı göze alarak yalan ifade verdiğini itiraf edeceğini söyledi. Ve uzun zaman sonra iki aşık arasında büyük bir hesaplaşma yaşandı. Ayaz Firuze'ye, babasını kurtaracağına ve gerçekleri söyleyeceğine dair söz verdi. Ancak ifade vermeye giderken polis arabasından inen annesini gördü. Ertan, Ayaz’ı engellemek için planını uygulamaya koymuştu. Ayaz ya konuşup Firuze’nin babasını kurtaracak ya da susup annesinin özgürlüğü karşılığı verdiği sözü tutacaktı. Büyük bir kararın eşiğine gelen Ayaz, çaresizce donup kalırken Firuze de Ayaz'ın söz vermesine rağmen gelmemesiyle bir kez daha büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan, Ay Yapım imzalı Zemheri’de Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Lila Gürmen, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi oyuncular yer alıyor.

Zemheri Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ZEMHERİ’NİN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yaptıkları boşa giden, üstüne Ayaz’ın da işin içinde olduğunu öğrenen Firuze şoke olurken Ayaz, Firuze'nin babasının hayatına sebep olduğu gerçeği karşısında büyük bir vicdan azabı yaşadı. Görüntülerden istediğini alamayan Firuze, Demirkan Holding’e geri dönmenin yollarını aradı. Bunun için Ertan'la konuşup işini geri istemeye karar verdi ancak bu kolay olmadı. Ertan, Firuze'nin kim olduğunu araştırmaya başladı. Ayaz ise Firuze’nin gerçek kimliğinin ortaya çıkmaması için elinden geleni yaptı. Aliye için Faruk'un paraları çaldırması ve üstüne ev sahibinin evden çıkmalarını istemesi bardağı taşıran son damla oldu. Faruk annesinin gözünde hayal kırıklığı olmaya dayanamazken, ev sahibi Yasin’den beklenmedik bir teklif aldı. Yasin, oturdukları eve karşılık kardeşi Elvan’ı istedi.

Zemheri (1)
Evlilik hazırlıklarına devam eden Berrak, Ayaz'dan habersiz aileleri bir araya getirecek bir yemek düzenledi. Yaşadığı vicdan azabıyla çıkmaza giren Ayaz olanların üstüne evde bir yemek sürpriziyle karşılaştı. Ses kayıt cihazını Ertan'ı merak ettiği için aldığını söyleyen Firuze, Ertan’ı etkileyerek işini geri almayı başardı. Ertan’ın Firuze ile kurduğu yakınlık ise Ayaz’ın sabrını zorladı. Tüm olaylar sonrasında dayanılmaz bir acı çeken Ayaz, Firuze için yanmayı göze alarak yalan ifade verdiğini itiraf edeceğini söyledi. Ve uzun zaman sonra iki aşık arasında büyük bir hesaplaşma yaşandı. Ayaz Firuze'ye, babasını kurtaracağına ve gerçekleri söyleyeceğine dair söz verdi.

Zemheri (2)

Ancak ifade vermeye giderken polis arabasından inen annesini gördü. Ertan, Ayaz’ı engellemek için planını uygulamaya koymuştu. Ayaz ya konuşup Firuze’nin babasını kurtaracak ya da susup annesinin özgürlüğü karşılığı verdiği sözü tutacaktı. Büyük bir kararın eşiğine gelen Ayaz, çaresizce donup kalırken Firuze de Ayaz'ın söz vermesine rağmen gelmemesiyle bir kez daha büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Zemheri (4)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyorMucize Doktor'un Kıvılcım'ı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyor
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
Savaşçı 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Markus ölüyor mu? Gökçen Gökçebağ diziden ayrılıyor mu? Savaşçı 91. son bölüm izleSavaşçı 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Markus ölüyor mu? Gökçen Gökçebağ diziden ayrılıyor mu? Savaşçı 91. son bölüm izle
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zemheri 4. yeni bölüm 2. fragmanı, zemheri 3. son bölüm izle, zemheri, zemheri fragman,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sevilen diziye veda ettiler

Sevilen diziye veda ettiler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kadın'da Şirin'den cinayet itirafı: Acı çeksin istedim

Kadın'da Şirin'den cinayet itirafı: Acı çeksin istedim

Çukur'da şok final! Yamaç'a ne oldu?

Çukur'da şok final! Yamaç'a ne oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tansel Öngel, Kanal D'nin yeni dizisi Ay ve Güneş ile ekranlara dönüyor

Tansel Öngel, Kanal D'nin yeni dizisi Ay ve Güneş ile ekranlara dönüyor

Yasak Elma'da Halit ve Leyla aşkı ortaya çıkıyor! Yıldız'a yakalanıyorlar! Yasak Elma 67. yeni bölüm fragmanı izle

Yasak Elma'da Halit ve Leyla aşkı ortaya çıkıyor! Yıldız'a yakalanıyorlar! Yasak Elma 67. yeni bölüm fragmanı izle

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız evlilik için ilk adımı atıyor!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız evlilik için ilk adımı atıyor!

Savaşçı 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Markus ölüyor mu? Gökçen Gökçebağ diziden ayrılıyor mu? Savaşçı 91. son bölüm izle

Savaşçı 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Markus ölüyor mu? Gökçen Gökçebağ diziden ayrılıyor mu? Savaşçı 91. son bölüm izle

Ramo 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ceyhan ve Ramo kapışması: Kardeşe karşı kardeş

Ramo 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ceyhan ve Ramo kapışması: Kardeşe karşı kardeş

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Hızır'a büyük tuzak!

EDHO'da Hızır'a büyük tuzak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.