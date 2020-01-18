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  4. Zemheri dizisinde Alperen Duymaz'ın zor anları!

Zemheri dizisinde Alperen Duymaz'ın zor anları!

DİZİ HABERLERİ  | 18.01.2020 01:25 | Son Güncelleme

Ay Yapım imzalı, Show TV'nin yeni dizisi 'Zemheri', ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Şimdiden yeni bölümü merakla beklenen dizide Alperen Duymaz ve Ayça Ayşin Turan'ın canlandırdıkları Ayaz ve Firuze'nin aşk dolu sahnelerinden birinde Duymaz soğukta uzun süre yağmur altında çekim yaptı.

Zemheri dizisinde Alperen Duymaz'ın zor anları!

Bu hafta Çarşamba günü Show TV'de ilk kez seyircisi ile buluşan 'Zemheri'nin dokunaklı ve bir o kadar da hüzünlü aşk hikayesi izleyenleri derinden etkilerken dizi, ikinci bölümünde yer alan çarpıcı sahneleri ile de çok konuşulacak. Yeni bölümde Ayaz'ın Firuze'ye yetişmek için otobüsün peşinde koştuğu sahnede Alperen Duymaz, yağmur altında kaldı. Kamera arkası ekibin hummalı bir şekilde çalışarak yağmur yağdırdığı sette genç oyuncu, soğuk havada çektiği bu zorlu sahneyi eğlenerek tamamladı.

Alperen Duymaz (1)

Türk dizi tarihinin fenomen yapımlarına imza atan Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu ise birçok başarılı projeye imza atan Sema Ergenekon'un yazdığı dizide Ayça Ayşin Turan ile Alperen Duymaz'ın karakterleri arasındaki dokunaklı aşk izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

Zemheri 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Zemheri 2. bölüm fragmanı yayınlandı! "Bir kız vardı, Firuze. Sen ona çok aşıktın" Zemheri 1. bölümde neler oldu?

Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren 'Zemheri'de Turan ve Duymaz, aileleri için kendi hayatlarını feda ederek sevgisizlikten değil çaresizlikten birbirlerine veda eden Firuze ve Ayaz'a can veriyor.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Zemheri', ikinci bölümüyle 22 Ocak Çarşamba akşamı 20.00'da seyircisi ile buluşacak.

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