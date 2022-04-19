Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Zengin erkeklerle flört etmek için 3 sebep! Işıltılı hayatının tadını çıkaran 'ev kızı' tavsiyeleri paylaşıyor

Zengin erkeklerle flört etmek için 3 sebep! Işıltılı hayatının tadını çıkaran 'ev kızı' tavsiyeleri paylaşıyor

19.04.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika, Washington’da yaşayan 25 yaşındaki Autumn isimli sosyal medya fenomeni, zengin bir adamla flört etmenin avantajları hakkında yaptığı paylaşımları ile dikkat çekiyor. Bir işi olmayan ve lüks yaşantısının tadını çıkaran Autumn ismini vermediği ve asla herhangi bir görüntüsünü paylaşmadığı erkek arkadaşının ona sağladığı hayattan oldukça memnun. Takipçileri ise ikiye bölünmüş durumda.

Zengin erkeklerle flört etmek için 3 sebep! Işıltılı hayatının tadını çıkaran 'ev kızı' tavsiyeleri paylaşıyor

Çalışmayan ve erkek arkadaşının finanse ettiği lüks hayatın tadını çıkaran sosyal medya kullanıcısı Autumn, paylaşımlarıyla büyük tepki çekti. Coachella'ya özel helikopter gezileri, dünyanın farklı yerlerine lüks tatiller ve sevgilisinin kredi kartını kullanarak yaptığı çılgın alışverişleri övünerek paylaşan genç kadının takipçileri ikiye bölündü.

En son yaptığı paylaşımında yakın bir arkadaşıyla sevgilisinin tuttuğu özel helikopterde içkisini yudumlayarak ünlü bir festival olan Coachella’ya gittiği anları paylaşan Autumn, binlerce yorum aldı.

OnlyFans modeli sosyal medyadan ateş püskürdü! “Beni kıskanıyorsunuz”OnlyFans modeli sosyal medyadan ateş püskürdü! “Beni kıskanıyorsunuz”

''HİÇBİR ŞEY SONSUZA DEK SÜRMEZ''

ZENGN

Bazı takipçiler onu ilham verici bulurken bazıları da haftada 70 saat çalışıp eve ekmek bile götüremedikleri hayatlarını Autumn’un ışıltılı hayatıyla kıyasladı. Bir takipçisi ise ilişkilerin sonsuza dek süremeyeceğine dikkat çekerek genç kadını bir kariyer edinmesi konusunda uyardı.

İki oğlu, eşi ve onun ebeveynleriyle aynı evde yaşıyor ve evde ‘çıplak’ dolaşıyor!İki oğlu, eşi ve onun ebeveynleriyle aynı evde yaşıyor ve evde ‘çıplak’ dolaşıyor!

HİÇBİR ENDİŞESİ YOK

POVVV

Ancak Autumn bu konuda endişeli görünmüyor. Paylaşımlarından birinden zengin erkeklerle flört etmek için geçerli nedenleri sıralayan genç kadın, bunlara varlıklı adamların "sizi diğer zengin erkeklerle tanıştırabilmesi" maddesini de ekledi. Böylelikle hiçbir zaman çalışmak zorunda kalmayacağınızı ve mevcut erkek arkadaşınızdan sıkıldığınızda yeni zengin alternatifleriniz olacağını hatırlattı.

Güzellik kalıplarına meydan okudu! OnlyFans modeli vücut kıllarını sergileyerek servet kazanıyorGüzellik kalıplarına meydan okudu! OnlyFans modeli vücut kıllarını sergileyerek servet kazanıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dozunu kaçırdı! Hayranları arasında seks çekilişi yapınca...Dozunu kaçırdı! Hayranları arasında seks çekilişi yapınca...
83 yaşındaki Ukraynalı kadın anlattı! “Ölmeyi diledim”83 yaşındaki Ukraynalı kadın anlattı! “Ölmeyi diledim”
Kızıyla erotik fotoğraflarını satıyor! “Karşı çıkmıştım...”Kızıyla erotik fotoğraflarını satıyor! “Karşı çıkmıştım...”
Anahtar Kelimeler:
tiktok Amerika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kafa üstü düştü! Garsonlar bacaklarından tutarak...

Kafa üstü düştü! Garsonlar bacaklarından tutarak...

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Bir de annesine mesaj attı

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Bir de annesine mesaj attı

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! Milyonlar izliyor ama...

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! Milyonlar izliyor ama...

Arkadaş canlısı olduğunu söylemişti! Bakın ne oldu

Arkadaş canlısı olduğunu söylemişti! Bakın ne oldu

İlginizi Çekebilir

İki oğlu, eşi ve dünürleriyle yaşadığı evde ‘çıplak’ dolaşıyor!

İki oğlu, eşi ve dünürleriyle yaşadığı evde ‘çıplak’ dolaşıyor!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Her biri ayrı lezzet bombası: Ramazan’ın 18. günü iftar menüsü

Her biri ayrı lezzet bombası: Ramazan’ın 18. günü iftar menüsü

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.