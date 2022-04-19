Zengin erkeklerle flört etmek için 3 sebep! Işıltılı hayatının tadını çıkaran 'ev kızı' tavsiyeleri paylaşıyor

Çalışmayan ve erkek arkadaşının finanse ettiği lüks hayatın tadını çıkaran sosyal medya kullanıcısı Autumn, paylaşımlarıyla büyük tepki çekti. Coachella'ya özel helikopter gezileri, dünyanın farklı yerlerine lüks tatiller ve sevgilisinin kredi kartını kullanarak yaptığı çılgın alışverişleri övünerek paylaşan genç kadının takipçileri ikiye bölündü.

En son yaptığı paylaşımında yakın bir arkadaşıyla sevgilisinin tuttuğu özel helikopterde içkisini yudumlayarak ünlü bir festival olan Coachella’ya gittiği anları paylaşan Autumn, binlerce yorum aldı.

''HİÇBİR ŞEY SONSUZA DEK SÜRMEZ''

Bazı takipçiler onu ilham verici bulurken bazıları da haftada 70 saat çalışıp eve ekmek bile götüremedikleri hayatlarını Autumn’un ışıltılı hayatıyla kıyasladı. Bir takipçisi ise ilişkilerin sonsuza dek süremeyeceğine dikkat çekerek genç kadını bir kariyer edinmesi konusunda uyardı.

HİÇBİR ENDİŞESİ YOK

Ancak Autumn bu konuda endişeli görünmüyor. Paylaşımlarından birinden zengin erkeklerle flört etmek için geçerli nedenleri sıralayan genç kadın, bunlara varlıklı adamların "sizi diğer zengin erkeklerle tanıştırabilmesi" maddesini de ekledi. Böylelikle hiçbir zaman çalışmak zorunda kalmayacağınızı ve mevcut erkek arkadaşınızdan sıkıldığınızda yeni zengin alternatifleriniz olacağını hatırlattı.



