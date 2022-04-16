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OnlyFans modeli sosyal medyadan ateş püskürdü! “Beni kıskanıyorsunuz”

16.04.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya’nın Thurso şehrinde yaşayan 24 yaşındaki Kelsey Johson, OnlyFans paylaşımları sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. Seksi fotoğraflarını ve videolarını satarak aylık gelirini binlerce dolara çıkartan Thorso, lüks yaşamıyla sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu. Thorso, sosyal medyadan kendisini eleştirenlere “Beni kıskanıyorsunuz” diyerek cevap verdi.

OnlyFans modeli sosyal medyadan ateş püskürdü! “Beni kıskanıyorsunuz”

OnlyFans modeli sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sayesinde yıllık gelirinin 500 bin dolara (yaklaşık 7 milyon TL) ulaştığını itiraf etti. Sosyal medya 30 bin takipçisi bulunan İskoçyalı fenomen lüks harcamalarının hayatının bir parçası olduğunu ve kendisini eleştirenler anlam veremediğini ifade etti. Harcamalarını çılgınca bulanlara Johson, “Beni kıskanıyorsunuz” diyerek cevap verdi.

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“AİLEM BENİ DESTEKLİYOR”

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Garsonluk yaptığı dönemde maddi açıdan büyük bir zorluk yaşadığını dile getiren Johson, “OnlyFans sayesinde yaptığım diğer bütün işlerden vazgeçtim. Modellik kariyerini tercih etmek hayatta verdiğim en doğru karardı. Ailem beni destekliyor. Onların hayatına da OnlyFans’tan kazandığım parayla destek oluyorum” dedi.

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OnlyFans
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