Zengin Mutfağı turneye çıkıyor!

Büyük usta Şener Şen’i 14 yıl sonra tiyatro seyircisi ile tekrar buluşturan, DasDas’ın ‘Zengin Mutfağı’ oyunu kış sezonu boyunca haftalarca kapalı gişe oynamıştı. Anadolu Efes katkılarıyla sahnelenen ‘Zengin Mutfağı’ Atlantis Yapım organizasyonuyla Ege ve Akdeniz bölgelerinde tiyatroseverlerle buluşacak.

‘Zengin Mutfağı’, 19 Ağustos’ta Bursa, 22 Ağustos ve 30 Ağustos’ta İzmir, 24 Ağustos’ta Ayvalık, 25 Ağustos’ta Kuşadası, 27 Ağustos’ta Denizli, 29 Ağustos’ta Antalya,1 Eylül’de Marmaris ve 2 Eylül’de Bodrum’da sahnelenecek.

Zengin Mutfağı hakkında

DasDas’ın ‘Zengin Mutfağı’ oyunu aralık ayında prömiyerini yapmış ve sezonun en önemli kültür sanat olayları arasına adını yazdırmıştı. Başrolünde büyük usta Şener Şen’in yer aldığı oyun, geçtiğimiz günlerde Atlantis Yapım organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenmişti.

19 Ağustos’tan itibaren de Atlantis Yapım organizasyonuyla Türkiye’nin çeşitli şehirlerini de gezecek olan ‘Zengin Mutfağı’, Anadolu Efes’in katkılarıyla sahneye konuyor. Oyun, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatıyor. Vasıf Öngören’in imzasını taşıyan oyunda Şener Şen’e Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi yetenekli ve genç oyuncular eşlik ediyor.