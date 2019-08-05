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Zengin Mutfağı turneye çıkıyor!

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 05.08.2019 17:02 | Son Güncelleme

Şener Şen'i 14 yıl sonra tiyatro sahnesine döndüren Zengin Mutfağı, turneye çıkıyor.

Zengin Mutfağı turneye çıkıyor!

Büyük usta Şener Şen’i 14 yıl sonra tiyatro seyircisi ile tekrar buluşturan, DasDas’ın ‘Zengin Mutfağı’ oyunu kış sezonu boyunca haftalarca kapalı gişe oynamıştı. Anadolu Efes katkılarıyla sahnelenen ‘Zengin Mutfağı’ Atlantis Yapım organizasyonuyla Ege ve Akdeniz bölgelerinde tiyatroseverlerle buluşacak.

‘Zengin Mutfağı’, 19 Ağustos’ta Bursa, 22 Ağustos ve 30 Ağustos’ta İzmir, 24 Ağustos’ta Ayvalık, 25 Ağustos’ta Kuşadası, 27 Ağustos’ta Denizli, 29 Ağustos’ta Antalya,1 Eylül’de Marmaris ve 2 Eylül’de Bodrum’da sahnelenecek.

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Zengin Mutfağı hakkında

DasDas’ın ‘Zengin Mutfağı’ oyunu aralık ayında prömiyerini yapmış ve sezonun en önemli kültür sanat olayları arasına adını yazdırmıştı. Başrolünde büyük usta Şener Şen’in yer aldığı oyun, geçtiğimiz günlerde Atlantis Yapım organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenmişti.

19 Ağustos’tan itibaren de Atlantis Yapım organizasyonuyla Türkiye’nin çeşitli şehirlerini de gezecek olan ‘Zengin Mutfağı’, Anadolu Efes’in katkılarıyla sahneye konuyor. Oyun, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatıyor. Vasıf Öngören’in imzasını taşıyan oyunda Şener Şen’e Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi yetenekli ve genç oyuncular eşlik ediyor.

DasDas prodüksiyonu ve Atlantis Yapım organizasyonu ile seyirciyle buluşan ‘Anadolu Efes Katkılarıyla: Zengin Mutfağı’ oyununun turne biletleri Biletix’te satışta.

Zengin Mutfağı Turne Programı:

19 Ağustos Bursa Fuar Açıkhava Tiyatrosu

22 Ağustos İzmir Fuar Açıkhava Tiyatrosu

24 Ağustos Ayvalık Amfi Tiyatro

25 Ağustos Kuşadası Avm Amfi Tiyatro

27 Ağustos Denizli Açıkhava Tiyatrosu

29 Ağustos Antalya Açıkhava Tiyatrosu

30 Ağustos İzmir Fuar Açıkhava Tiyatrosu

1 Eylül Marmaris Amfi Tiyatro

2 Eylül Bodrum Antik Tiyatro

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şener şen zengin mutfağı

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