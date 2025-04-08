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Zenginlerin semtinde ucuza satılıyor ama kimse satın almak istemiyor! Bir sorunu var...

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
08.04.2025 10:31
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Sidney'de zenginlerin yer aldığı bölgede bir arsa bir milyon dolarlık indirimle satışa çıkarıldı. Ucuz olmasına rağmen kimse bu arsayı satın almak istemiyor çünkü önemli bir problemi var. İçerisinde büyük bir taşınmaz yer alıyor. Gören de istemiyor.

Zenginlerin semtinde ucuza satılıyor ama kimse satın almak istemiyor! Bir sorunu var...

Sidney'in kuzey kıyısındaki Longueville semtinde bulunan semtte, değerli bir arsa tam 1 milyon dolarlık indirimle satışa çıkarıldı. Zenginlerin semtinde olmasına rağmen ucuz arsayı isteyen yok.

Değerli bir lokasyon olan Longueville'de bulunan bu mülk içerisinde yer alan bir nesneden dolayı normal değerinden bir milyon dolar daha düşük fiyata satılacak. 235 metrekarelik bu arsa, değerli görünse de kimse satın almak istemiyor.

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ARAZİDE BÜYÜK TRAFO VAR

Arsa içerisinde büyük bir kulübe büyüklüğünde elektrik trafo merkezi bulunması nedeniyle arsanın değeri düştü. Araziyi satan Ausgrid'in, arazi üzerinde bir irtifak hakkına sahip olmasından kaynaklanıyor. Bu, şirketin, mülk el değiştirse bile trafo merkezine erişim ve bakım konusunda kalıcı yasal haklara sahip olduğu anlamına geliyor.

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Mülkün yeni sahipleri, mülkün 6,1 milyon metrekarelik bölümünde inşaat yapamayacak. Bir milyon dolarlık bir indirimle satılacak.

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Anahtar Kelimeler:
arsa arazi sidney
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