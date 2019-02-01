Zenit'e transfer olan Ukraynalı futbolcu kriz çıkardı

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SPOR  | 01.02.2019 03:42 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde karşılaşacağı Rus ekibi Zenit transfer döneminde Ukraynalı futbolcu Yaroslav Rakytskyi’yi transfer edince iki ülkede tartışmalar başladı.

Zenit'e transfer olan Ukraynalı futbolcu kriz çıkardı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan siyasi kriz bu kez futbola yansıdı. Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde karşılaşacağı Rus ekibi Zenit, Ukrayna Ligi’nde bulunan Shaktar Donetsk’te 10 yıldır forma giyen takımın kaptanı Yaroslav Rakytskyi’yi 7 buçuk milyon Dolar karşılığında Ukrayna ekibinden transfer etti.

'HAİN' İLAN ETTİLER

3 gün önce açıklanan transferin ardından futbolcu tereddüt etmeden Zenit’in teklifini kabul ettiğini söyledi. Yapılan imza töreninde Zenit formasıyla gazetecilere poz veren Ukraynalı futbolcunun Zenit’in teklifini kabul etmesine Ukraynalı bazı futbolcular ve taraftarlar tepki göstererek futbolcuyu hain ilan etti.

FUTBOLCU ARKADAŞI TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada Ukraynalılar tarafından büyük tepki çeken futbolcuya bir tepkide milli takımda beraber oynadığı Artem Fedetskiy’den geldi. Ukrayna ligi ekiplerinden olan Karpaty Lviv forması giyen 33 yaşındaki stoper Fedetskiy arkadaşının transferi hakkında, “İnsanların topraklarına saygı göstermesi gerekir” diyerek transferi kabul edilemez olarak değerlendirdi. Bazı taraftarlar Ukrayna Milli Takım Teknik Direktörü Andrey Shevchenko’nun futbolcu Yaroslav Rakytskyi’yi kadroya almaması konusunda görüş belirtti. Rusya tarafında ise 7’den 77’ye tüm herkes transfere sevinirken Zenit’in ezeli rakipleri CSKA Moskova, Lokomotif Moskova ve Spartak Moskova gibi takımların taraftarları bile futbolcuya transferinden dolayı tebrik mesajları gönderdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zenit Ukrayna rusya

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