Zerrin Özer ilk kez açıkladı! Evleniyor

Zerrin Özer, 2. Sayfa programına özel açıklamalarda bulundu. Uzun zamandır hayatında birinin olduğunu söyleyen Özer, "nikah masasına oturacağım" dedi.

Özer şunları söyledi:

Hayat sımsıkı sarıldım. Bir dönem hayatı boş vermişlik vardı, sıkıntılarım vardı. Ama bir şekilde insan yaşadıklarını analiz ediyor ve doğru olana karar veriyor. Artık her şeye olduğu gibi bakıyorum.

Bir süre kendimi soyutladım. Ben hayatımda kimseyi üzmemeye çalıştım ama insanlar beni çok fazla yordu. Benim için ‘çok iyi sanatçı’ değil de ‘çok iyi insandı’ desinler bu yeter.

İlk kez açıklıyorum bunu… Çok yakında duyarsınız güzel haberleri. Evlilik teklifi aldım. Uzun zamandır bir ilişkim var, hiçbir zaman görüntülenmedik dışarıda… İki seneye yaklaşıyor ilişkimizin başlayalı… Sevgilim bizim camiadan değil.

Bana çok güzel bakıyor, bebek gibi… Kalbimin ve yolumun yoldaşı diyebilirim. Aşığım kendisine… Evlilik teklifini kabul ettim. Birkaç ay içinde de nikah masasına oturacağız…





