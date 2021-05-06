Zerrin Özer’in ablası Tülay Özer'den kötü haber!

70'li yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Zerrin Özer’in ablası Tülay Özer, mide rahatsızlığı nedeniyle Marmaris'teki bir hastaneye başvurmuştu.

Sanatçının sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Uzun süredir haftada 3 gün diyalize giren Tülay Özer'in yoğun bakıma alındığını öğrenildi.

TÜLAY ÖZER KİMDİR?

Tülay Özer, Nilgün, Songül ve Zerrin Özer adında dört kız kardeşin en büyüğü olarak Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde doğan, asıl mesleği muhasebecilik olan sanatçı profesyonel müzik kariyerine 1972 yılında başladı. İlk LP'si Kent etiketi ile 1976'da yayınlandı. İkinci LP'si Seven Ağlatılmaz yine bu şirket tarafından yayınlandığı yıl olan 1978'in sonunda, bu kez bir Sezen Aksu bestesi olan "Büklüm Büklüm" teklisini 45'lik yaparak plak listelerinin yine fakat son kez zirvesine kuruldu.

1980'li yıllara girildiğinde Tülay'ın şöhreti artık eski ihtişamını yitirirken, kız kardeşi Zerrin Özer müzik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçiyordu. Kız kardeşinin müzik piyasasına atılması için her türlü desteği veren abla Tülay Özer, Zerrin ile bir rekabete girmediği gibi bu desteğini sürdürdü. Yıllarca çalıştığı Kent Plak şirketinden ayrılan sanatçı, Yaşar Plak etiketiyle Pop-Arabesk tarzında yayınlanan son LP'si Kalbimdeki Sevgili adlı albümle umduğu çıkış başarının gerisinde kaldı ve müzik çalışmalarına uzun bir ara verdi.

