MAGAZİN
  4. Zerrin Tekindor Zemberi'yle dönüyor! Bambaşka bir rolde...

Zerrin Tekindor Zemberi'yle dönüyor! Bambaşka bir rolde...

DİZİ HABERLERİ  | 06.01.2020 16:23 | Son Güncelleme

Ay Yapım'ın bu sezon merakla beklenen dizisi 'Zemheri'nin kadrosunda yer alan usta oyuncu Zerrin Tekindor, bu kez seyirciyi şaşırtacak. Zerrin Tekindor bambaşka bir rolle ekranlara dönüyor.

Zerrin Tekindor Zemberi'yle dönüyor! Bambaşka bir rolde...

Yönetmen koltuğuna 'Aşk-ı Memnu' ve 'Kara Sevda' gibi Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarına imza atan yönetmen Hilal Saral'ın oturduğu, senaryosunu başarılı senarist Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Zemheri'de yer alan usta oyuncu Zerrin Tekindor, canlandıracağı 'Aliye' karakteriyle seyirciyi ekranına kitleyecek.

Tekindor, bu kez evlere temizliğe giden ve gecekonduda yaşayan birini canlandıracak. Televizyonda canlandırdığı karakterlerden farklı bir rolle izleyici karşısına geçecek olan Tekindor şimdiden büyük merak uyandırıyor.

2556117_b07bbd5267804c4256017aa522483fee

Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi genç ve usta isimleri buluşturan Zemheri heyecanla bekleniyor.

'Zemheri' 15 Ocak Çarşamba saat 20.00'de Show TV'de başlıyor!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü modelden şok itiraf: 10 yıl önce... Ünlü modelden şok itiraf: 10 yıl önce...
Yasak Elma'da sürpriz oyuncu!Yasak Elma'da sürpriz oyuncu!
İddialı dizinin yayın tarihi belli olduİddialı dizinin yayın tarihi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zerrin tekindor Zerrin Tekindor Zemberi

En Çok Okunan Haberler

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Ahmet Davutoğlu'ndan Sibel Ünli açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan Sibel Ünli açıklaması

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Atatürk rolü için yakışıklı oyuncuya teklif gitti ama...

Atatürk rolü için yakışıklı oyuncuya teklif gitti ama...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak Elma'da sürpriz oyuncu! Halit'in eski eşi Zerrin geri dönüyor

Yasak Elma'da sürpriz oyuncu!

Zemheri dizisi 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Zemheri ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

İddialı dizinin yayın tarihi belli oldu

Babil 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Babil dizisi ne zaman başlayacak? İşte konusu ve oyuncuları

Ünlü oyuncuları buluşturan Babil'in yayın tarihi açıklandı

Kadın'dan ayrılan Sahra Şaş, Zemheri dizisinde hangi rolde oynayacak?

Güzel oyuncu yeni diziyle ekranlara dönüyor

Yeliz Kuvancı, Tutunamayanlar dizisinde hangi rolde oynuyor?

Güzel oyuncu Yeliz Kuvancı, ekranlara dönüyor

Zemheri dizisi ne zaman başlıyor? Alperen Duymaz ve Ayça Ayşin Turan, Zemheri'de hangi rollerde?

İddialı dizide buluştular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.