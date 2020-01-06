Zerrin Tekindor Zemberi'yle dönüyor! Bambaşka bir rolde...

Yönetmen koltuğuna 'Aşk-ı Memnu' ve 'Kara Sevda' gibi Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarına imza atan yönetmen Hilal Saral'ın oturduğu, senaryosunu başarılı senarist Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Zemheri'de yer alan usta oyuncu Zerrin Tekindor, canlandıracağı 'Aliye' karakteriyle seyirciyi ekranına kitleyecek.

Tekindor, bu kez evlere temizliğe giden ve gecekonduda yaşayan birini canlandıracak. Televizyonda canlandırdığı karakterlerden farklı bir rolle izleyici karşısına geçecek olan Tekindor şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi genç ve usta isimleri buluşturan Zemheri heyecanla bekleniyor.

'Zemheri' 15 Ocak Çarşamba saat 20.00'de Show TV'de başlıyor!

