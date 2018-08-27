Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Zeynep Alkan, instagram'ın hikaye bölümü üzerinde takipçilerinin hakkında merak ettiği ilginç sorulara cevap verdi:

20 yaşındaki Zeynep Alkan'ın paylaşımı şöyle:

"En sevdiğim hayvan yılan, tembel hayvan ve kedi.

En sevdiğim yemek bamya.

En korktuğum şey full simsiyah renk göz.

Sevdiğim filmi yeni izlermişçesine 70’ten fazla izleyebilirim.

En küçük şeylerden bile mutlu olmak hayat felsefelerimden biri, o yüzden çok enerjik ve neşeli gözüküyorum, aslında deliyim.

Çok çişim geldiğinde Tarkan’ın 'Kuzu kuzu dilleri'ni içimden söyleyip uzun süre tutabiliyorum"

