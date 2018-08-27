MAGAZİN

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.08.2018 10:36 | Son Güncelleme

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan kendisiyle ilgili samimi açıklamalar yaptı

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Zeynep Alkan, instagram'ın hikaye bölümü üzerinde takipçilerinin hakkında merak ettiği ilginç sorulara cevap verdi:

20 yaşındaki Zeynep Alkan'ın paylaşımı şöyle:

zeynep-alkan-ic

"En sevdiğim hayvan yılan, tembel hayvan ve kedi.
En sevdiğim yemek bamya.
En korktuğum şey full simsiyah renk göz.
Sevdiğim filmi yeni izlermişçesine 70’ten fazla izleyebilirim.
En küçük şeylerden bile mutlu olmak hayat felsefelerimden biri, o yüzden çok enerjik ve neşeli gözüküyorum, aslında deliyim.
Çok çişim geldiğinde Tarkan’ın 'Kuzu kuzu dilleri'ni içimden söyleyip uzun süre tutabiliyorum"

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