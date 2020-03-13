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Zeynep Alkan'dan koronavirüs tepkilerine esprili yorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2020 13:35 | Son Güncelleme

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, koronavirüsle ilgili çektiği videosunda halkın bu konudaki duygularını aktarmaya çalıştı.

Türkiye’deki koronavirüs vakası sayısının ikiye çıkmasıyla birlikte sosyal medyada yine gündemin birinci maddesi bu oldu. Pek çok ünlü isim sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulunurken, Zeynep Alkan da ilginç bir paylaşımda bulundu.

Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan virüsle ilgili esprili bir video çeken Alkan, bazı takipçileri tarafından bu konuya böyle bir bakış açısıyla yaklaştığı için eleştirilse de Zeynep Alkan, videosunda bu konuya kendisinin nasıl baktığını göstermiş oldu. Zeynep Alkan bu videoya ‘Bazı yerlerde Korona’ notunu düştü.


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zeynep alkan, koronavirüs,

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