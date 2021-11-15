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Zeynep Anıl Tatdıran ve ailesi hastanelik oldu

15.11.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doksanlar dizisi Özlem karakterini oynayan genç oyuncu Zeynep Anıl Tatdıran ve ailesi koronavirüse yakalandı. Genç oyuncu hastane paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Zeynep Anıl Tatdıran ve ailesi hastanelik oldu

Doksanlar dizisinin yıldızı Zeynep Anıl Tatdıran ve ailesinden üzücü haber geldi. Ünlü oyuncu minik kızı Arya’nın okul dönüşü gösterdiği semptomlar nedeniyle covid testi yaptırdı.

Tatdıran, minik Arya’nın test sonucunun pozitif olduğunu öğrenir öğrenmez hem eşi hem de kendisinin test yaptırdı.

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Tüm ailenin pozitif olduğu test sonucundan sonra soluğu tekrar hastanede alan oyuncu Minik Arya’nın salgını ağır atlatması nedeniyle eşi ve minik kızı ile birlikte zor günler yaşadığı öğrenildi.

Zeynep Anıl Tatdıran yaptığı son paylaşımla kızının durumunun daha iyiye gittiğini açıkladı.

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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