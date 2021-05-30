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Zeynep Bastık hamile iddiası! Paylaştığı fotoğraftaki ayrıntı olay oldu

30.05.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde "Zeynodisco" isimli albümünü yayınlayan sevilen şarkıcı Zeynep Bastık, müzik kariyeri dışında özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Bastık, sevgilisi Tolga Akış ile nişanlanmış fakat koronavirüs pandemisi sebebiyle evliliğini ertelemişti. Daha önce sosyal medya üzerinden çocuk istediğine dair mesajlar veren Bastık'ın paylaştığı fotoğraftaki ayrıntı takipçilerinin gözünden kaçmadı.

İşte Zeynep Bastık'ın fotoğrafı ve o ayrıntı...

ZEYNEP BASTIK HAMİLE İDDİASI!

Sevilen şarkıcı Zeynep Bastık, hem yaptığı çalışmalarla hem de özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Bastık, uzun bir süredir çeşitli ajanslarda uzun seneler görev yapan ve 2017 senesinde kurmuş olduğu bir dijital ajans şirketini yönetmekte olan Tolga Akış ile birliktelik yaşıyordu.

NİŞANLANMIŞLARDI

NİŞANLANMIŞLARDI
2018 senesinde aşk yaşamaya başlayan çift 2019 senesinde nişanlanmıştı.

KORONAVİRÜS MANİ OLMUŞTU!

KORONAVİRÜS MANİ OLMUŞTU!
Geçen yıl evlenecekleri söylenen sevgililer koronavirüs pandemisi sebebiyle evlenememişti.

"BU FOTOĞRAFA İKİ KİŞİ DAHA EKLENSİN İSTİYORUM"

"BU FOTOĞRAFA İKİ KİŞİ DAHA EKLENSİN İSTİYORUM"
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile çekilip paylaştığı bir fotoğraf üzerine sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerinin kendisine sorduğu soruları yanıtlayan Bastık, bir takipçisinin “En büyük hayaliniz ne?” sorusuna “Bu fotoğrafa iki kişi daha eklensin istiyorum. Başka da bir hayalim yok.” şeklinde yanıt vermişti. Bu yanıtla beraber sosyal medyada gündem olan ünlü şarkıcının, hamile olup olmadığı merak konusu olmuştu.
Şimdi de sosyal medyada bikinili bir fotoğrafını paylaşan Bastık'ın hamile olduğu iddia edildi.

"HAMİLE GİBİ ÇIKMIŞSIN"

"HAMİLE GİBİ ÇIKMIŞSIN"
Fotoğrafta Bastık'ın karnındaki şişkinlik göze çarparken kimi kullanıcılar "Hamile gibi çıkmışsın" gibi yorumlarda bulundu.
Daha önce çocuk isteğinden de bahseden Bastık'ın bu fotoğrafı akıllarda soru işareti bıraktı.
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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık
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