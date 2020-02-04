Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ın düğün ayrıntıları belli oldu

ABD turnesinden mutlu dönen Zeynep Bastık, sevgilisi Tolga Akış ile evlilik planlarının ayrıntıları paylaştı.

NİSANDA YENİ TURNE

Turnenin ardından hem ekibiyle hem de sevgilisiyle ABD'de kısa bir tatil yaptıklarını söyleyen 26 yaşındaki şarkıcı nisan ayında Güney Amerika turnesi olacağını söyledi.

ÇİFTLİK DÜĞÜNÜ OLACAK

Gazetecilerin soruları üzerine Bastık, Tolga Akış ile haziran sonunda evleneceklerini açıkladı. Bastık, düğüne dair detayları da şöyle anlattı: Çiftlikte olacak, sade ve güzel. Ailelerimiz ve arkadaşlarımızla, önce yemek sonra parti tadında geçecek.

