Zeynep Bastık'ın sürpriz aşk iddiası sosyal medyayı salladı! O fotoğraf olay oldu

Son zamanlarda sesinden çok sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerde doğum günü partisiyle dikkat çekmişti.

Roman havası konseptli doğum günündeki pozları, kıyafeti ve dansıyla olay olan Zeynep Bastık'ın aşkı da doğum gününde ortaya çıktı. Zeynep Bastık, şimdi de sürpriz aşk iddiasıyla gündem oldu.

Ünlü şarkıcının İstanbul'da ve Yalıkavak'ta şubesi olan bir Uzak Doğru restoranının sahibi olan Ali Can Ayyıldız ile aşk yaşamaya başladığı iddiası sosyal medyayı salladı.

Zeynep Bastık doğum gününden bu kareyi paylaşmıştı.

Ali Can Ayyıldız da Zeynep Bastık ile bu karesini Instagram hesabından paylaştı.



