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Zeynep Bastık'ın sürpriz aşk iddiası sosyal medyayı salladı! O fotoğraf olay oldu

12.07.2023 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları ve iddialı tarzıyla sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık bu defa aşk haberleriyle gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde 30'uncu yaş gününü kutlayan ünlü isim roman havası konseptli doğum günüyle çok konuşulmuştu. Zeynep Bastık'ın yeni sevgilisi de doğum gününde ortaya çıktığı iddia edildi. Ünlü şarkıcının yeni aşkını o fotoğraf ele verdi.

Son zamanlarda sesinden çok sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerde doğum günü partisiyle dikkat çekmişti.

Roman havası konseptli doğum günündeki pozları, kıyafeti ve dansıyla olay olan Zeynep Bastık'ın aşkı da doğum gününde ortaya çıktı. Zeynep Bastık, şimdi de sürpriz aşk iddiasıyla gündem oldu.

Zeynep Bastık 2

Ünlü şarkıcının İstanbul'da ve Yalıkavak'ta şubesi olan bir Uzak Doğru restoranının sahibi olan Ali Can Ayyıldız ile aşk yaşamaya başladığı iddiası sosyal medyayı salladı.

Zeynep Bastık 3

Zeynep Bastık doğum gününden bu kareyi paylaşmıştı.

zeynep paykaşım

Ali Can Ayyıldız da Zeynep Bastık ile bu karesini Instagram hesabından paylaştı.

ayyıdız

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