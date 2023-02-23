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Zeynep Bastık 'Kalbim paramparça' diyerek acı haberi paylaştı

23.02.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

40 binden fazla vatandaşımızın yaşamını yitirdiği büyük Güney Doğu depreminin yaraları henüz sarılmamışken, geçtiğimiz pazartesi Hatay'da yeniden meydana gelen 6.4'lük deprem yürekleri ağza getirdi. 6.4'lük depremde yaşamını yitiren yardım gönüllülerinin ölüm haberini paylaşan Zeynep Bastık, 'Kalbim paramparça' dedi.

Zeynep Bastık 'Kalbim paramparça' diyerek acı haberi paylaştı

Geçtiğimiz günlerde Güney Doğu'yu sallayan 6.4'lük deprem sonrası ağır hasarlı binaların yıkıldığı ve bazı vatandaşların enkaz altında kaldığı haberi gelmişti. Afet bölgesine yardım için giden Zeynep Karakütük ve Buğra Güzelel'in ölüm haberi, ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ı kahretti.

Teşvikiye Deprem Koordinasyonu gönüllüleri Zeynep Karakütük ve Buğra Güzelel, 6 Şubat sabahı 10 ili sallayan deprem sonrası enkaz altında kalan hayvanları kurtarmak için afet bölgesine gitmişlerdi. Pazartesi günü yaşanan 6.4'lük depremde enkaz altında kalarak hayata gözlerini yuman genç gönüllülerin cenazeleri memleketlerine gömülmek üzere yola çıktı.

Zeynep Bastık kahreden haberi paylaştı! 'Kalbim paramparça'

Acı haberi Instagram hesabında paylaşan Zeynep Bastık, ''Kalbim paramparça ve çok kırık'' yorumunu yaptı.

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