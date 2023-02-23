Zeynep Bastık 'Kalbim paramparça' diyerek acı haberi paylaştı

Geçtiğimiz günlerde Güney Doğu'yu sallayan 6.4'lük deprem sonrası ağır hasarlı binaların yıkıldığı ve bazı vatandaşların enkaz altında kaldığı haberi gelmişti. Afet bölgesine yardım için giden Zeynep Karakütük ve Buğra Güzelel'in ölüm haberi, ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ı kahretti.

Teşvikiye Deprem Koordinasyonu gönüllüleri Zeynep Karakütük ve Buğra Güzelel, 6 Şubat sabahı 10 ili sallayan deprem sonrası enkaz altında kalan hayvanları kurtarmak için afet bölgesine gitmişlerdi. Pazartesi günü yaşanan 6.4'lük depremde enkaz altında kalarak hayata gözlerini yuman genç gönüllülerin cenazeleri memleketlerine gömülmek üzere yola çıktı.

Acı haberi Instagram hesabında paylaşan Zeynep Bastık, ''Kalbim paramparça ve çok kırık'' yorumunu yaptı.

