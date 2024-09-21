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  4. Zeynep Bastık leopar elbisesiyle poz vermek için tuvalette şekilden şekle girdi! Yorum yağmuruna tutuldu

Zeynep Bastık leopar elbisesiyle poz vermek için tuvalette şekilden şekle girdi! Yorum yağmuruna tutuldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.09.2024 12:06
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Son dönemde Serkay Tütüncü ile yaşadığı aşkla gündemde olan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık bu defa Instagram hesabından peş peşe paylaştığı pozlarla sosyal medyayı salladı. Leopar desenli elbisesiyle gittiği mekanın tuvaletinden pozlar veren Bastık'ın kareleri yorum yağmuruna tutuldu.

Zeynep Bastık leopar elbisesiyle poz vermek için tuvalette şekilden şekle girdi! Yorum yağmuruna tutuldu

MYNET- Son dönemin en çok konuşulan pop şarkıcılarından biri olan Zeynep Bastık son dönemde özel hayatıyla gündemde. Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan Bastık son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Arkadaşlarıyla gittiği mekanın tuvaletinde poz vermek için şekilden şekle giren Zeynep Bastık leopar desenli elbisesiyle karelerine 'Kategori: pembe orman' notunu düştü.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin peş peşe paylaştığı kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Zeynep Bastık'a sosyal medyada; 'yine tuvalet pozları', 'çok tatlısın', 'leopar yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.

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Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Bastık, boşanmanın ardından Ali Can Ayyıldız ile bir ilişkiye başlayıp ayrılmıştı. Bastık bir süredir Survivor'un eski yarışmacılarından Serkay Tütüncü ile birlikte.

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UFUKTA EVLİLİK VAR MI?

Ünlü isme geçtiğimiz günlerde "Düğün sezonu açıldı. Sizin de böyle bir düşünceniz var mı?' diye sorulmuş Bastık ise "Henüz öyle bir şey yok, hiç konuşulmadı." şeklinde yanıt vermişti.

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Zeynep Bastık
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