MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zeynep Bastık sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile aşka geldi! Öpmelere doyamadı

Zeynep Bastık sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile aşka geldi! Öpmelere doyamadı

18.07.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tolga Akış’la evliliğini bitirdikten sonra Ali Can Ayyıldız'la yeni bir aşka yelken açan Zeynep Bastık, sevgilisi ile pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı. Şimdilerde Bodrum'da tatil yapan çift aşka geldi ve birbirine sarılıp öpmelere doyamadı.

Son dönemin en popüler isimlerinden olan şarkıcı Zeynep Bastık ile menajer Tolga Akış, 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu. Evliliği yürütemeyen ünlü çift, Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak ayrılmıştı.

Ünlü şarkıcı kısa süre önce İstanbul'u terk edip Urla'da yaşamaya başladı. Bastık, ayrılık sonrası "Tolga benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden evliliği sonlandırırken çok dramatize etmedik. Birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Zeynep Bastık 4

Geçtiğimiz günlerde 30 yaşına giren Bastık, evinde düzenlediği partiye yakınlarını davet etmişti. Kutlamadan eğlenceli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen popçunun yeni aşkı da doğum gününde ortaya çıkmıştı.

zeynep

Zeynep Bastık ile Ali Can Ayyıldız, sosyal medyada sürpriz ilişkilerini ilan etmişti. Ayyıldız, ünlü şarkıcı ile partide çekilen fotoğraflarını yayınlayarak, birlikteliklerini açıklamıştı.

Zeynep Bastık 2

Çiçeği burnunda aşıklar, önceki gün Yalıkavak’ta ilk kez kameralara takıldı. Zeynep Bastık, oturdukları masada aşka geldi.

Zeynep Bastık 3

Sandalyeden kalkan şarkıcı, Ali Can Ayyıldız'ın boynuna sarılıp defalarca öptü.

Zeynep Bastık 3

Zeynep Bastık 5

Zeynep Bastık 6

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son haliyle şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldıSon haliyle şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık Tolga Akış sosyal medya sevgilisi ünlü şarkıcı gününde

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Arda Günder, Fenerbahçe'ye geliyor! Çektikleri video 2 milyondan fazla izlendi
Arda Günder, Fenerbahçe'ye geliyor! Çektikleri video 2 milyondan fazla izlendi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırının içinden çoraplara sarılı yılan çıktı

İç çamaşırının içinden çoraplara sarılı yılan çıktı

Prime Day indirimleri bitmeden alın! Ömür boyu garantili Stanley termoslar indirimde

Prime Day indirimleri bitmeden alın! Ömür boyu garantili Stanley termoslar indirimde

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Önce kandırdı sonra otel odasına götürdü! Toplu tecavüz skandalı...

Önce kandırdı sonra otel odasına götürdü! Toplu tecavüz skandalı...

Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.