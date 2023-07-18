Zeynep Bastık sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile aşka geldi! Öpmelere doyamadı

Son dönemin en popüler isimlerinden olan şarkıcı Zeynep Bastık ile menajer Tolga Akış, 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu. Evliliği yürütemeyen ünlü çift, Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak ayrılmıştı.

Ünlü şarkıcı kısa süre önce İstanbul'u terk edip Urla'da yaşamaya başladı. Bastık, ayrılık sonrası "Tolga benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden evliliği sonlandırırken çok dramatize etmedik. Birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Geçtiğimiz günlerde 30 yaşına giren Bastık, evinde düzenlediği partiye yakınlarını davet etmişti. Kutlamadan eğlenceli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen popçunun yeni aşkı da doğum gününde ortaya çıkmıştı.

Zeynep Bastık ile Ali Can Ayyıldız, sosyal medyada sürpriz ilişkilerini ilan etmişti. Ayyıldız, ünlü şarkıcı ile partide çekilen fotoğraflarını yayınlayarak, birlikteliklerini açıklamıştı.

Çiçeği burnunda aşıklar, önceki gün Yalıkavak’ta ilk kez kameralara takıldı. Zeynep Bastık, oturdukları masada aşka geldi.

Sandalyeden kalkan şarkıcı, Ali Can Ayyıldız'ın boynuna sarılıp defalarca öptü.





