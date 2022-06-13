Zeynep Bastık Tolga Akış boşanma haberini öpüşme pozuyla duyurmuşlardı! Şoke eden iddia

Uzun süreli aşklarını geçtiğimiz Temmuz'da nikah masasına taşıyan Zeynep Bastık ile Tolga Akış, boşanma kararı aldı. Ayrılıkla ilgili bugüne kadar görülmemiş bir medeniyete imza atan ünlü çift, birbirlerine sevgi sözcükleri kurdu.

Ancak bu da dedikoduların önüne geçemedi, Ünlü popçunun aynı zamanda menajeri de olan Akış'ın çok ünlü bir popçuyla yasak aşk yaşadığı iddiası ortaya atıldı.

MEKANDA SARMAŞ DOLAŞ

Hatta Tolga Akış'a ait Maçka'daki mekanda sarmaş dolaş eğlendikleri dahi iddia edilen ikilinin 'marjinal' ilişkisi, kulislerde şok etkisi yarattı.

Bastık'ın da stilist bir isimle aşk yaşadığı iddiaları, yayıldı. Zeynep Bastık ile Tolga Akış'la ilgili son dedikodu ise "tamamen duygusal" dedirtti. İddiaya göre; Bastık ile menajeri olan Akış, uzun süreli bir iş sözleşmesine imza attı.



İkili, sözleşme bitene kadar 'dostluk' mesajları verip anlaşmanın sona ermesiyle yollarını tamamen ayıracak. Çift, boşanmak için evliliklerinin bir yılını dolmasını ve bu nedenle Temmuz ayını bekliyor.



