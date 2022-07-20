Zeynep Bastık ve Tolga Akış tek celsede boşandı

Başarılı şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz sene temmuz ayında 3 yıl birliktelik yaşadığı menajeri Tolga Akış ile nikah masasına oturdu. Görkemli bir düğünle evlenen çift, geçtiğimiz peş peşe açıklamalar yaparak evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını söyledi.

BOŞANDILAR

Yaptıkları açıklamalarda birbirlerini sevdiklerini hatta beraber çalışmaya devam edeceklerini söyleyen çift, dün tek celsede boşandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tolga Akış, Aile Mahkemesi bilgilerinin yazılı olduğu resmi bir belge paylaşarak boşandıklarını ilan etti.

ZEYNEP BASTIK: "EVLİLİĞİ SONLANDIRDIK AMA AİLE KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından ayrılık kararıyla ilgili konuşan Zeynep Bastık, "Tolga benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazla oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz, birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz. Ve birbirimizi çok seviyoruz" demişti.

TOLGA AKIŞ: SENİ ÇOK SEVİYORUM

Tolga Akış ise boşanma kararı için "Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik evet ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onlar yapmaya ve birbirimizin başına bela olmaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum Zeynocum" ifadelerini kullanmıştı.





