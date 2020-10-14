Zeynep Çamcı'dan Rihanna paylaşımı

Zeynep Çamcı, Instagram hesabına eklediği eğlenceli kareleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Neşeli paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Çamcı, Rihanna'lı gönderisi ile takipçilerini güldürdü.



33 yaşındaki oyuncu, uzaktan eğitimle ilgili esprili paylaşımlarda kullanılan önlüklü Rihanna'nın karesini yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenim bugün canlı ders var mı?” diye paylaşılan Rihanna'lı fotoğrafın önlüğü benim önlük. Biri, bir gece önceden ütülenmiş önlüğümü alıp Rihanna'ya giydirivermiş, kuzenim fark etmiş. Benim annem Rihanna giysin diye ütülemedi o önlüğü, canım annem. Çok güzel olmuş.



Oyuncunun böyle bir paylaşımda bulunmasının nedeni ise Rihanna'nın yüzünün eklendiği fotoğraftaki öğrenci Çamcı'nın ilkokulda çekilen fotoğrafının kullanılması oldu.

Zeynep Çamcı'nın paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.



