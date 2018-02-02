Zeynep Demirel: Doğum sonrası depresyona girdim

İkinci hamileliğimin son günlerinde enteresan bir olay yaşadım. Kafede otururken bir kedinin doğum yaptığını gördüm. Öyle etkilendim ki, ‘Bu doğanın kanunu. Ben de normal doğum yapacağım’ dedim.

İlk çocukta vurgun yedik. İkimiz de tamamen çocuk odaklıydık. Bir baktık ki, sadece anne-baba rolündeyiz. Şimdi daha rahatız. Çocukları anneme emanet edip dışarı çıkıyoruz. Gözümüz arkada kalmıyor.

Eşim Volkan’ın babalığı 10 üzerinden 10. Otoriter, kuralcı ve sinirli olan benim. Dışarıdan öyle görünmüyor, ama Volkan çok sakin ve uyumlu.

İlk hamileliğimde 22, ikincisinde 21 kilo aldım. Bu yüzden doğum sonrası depresyona girdim. Hala 5 kilo fazlam var.

Üçüncü çocuk için ‘asla’ demiyoruz. Ama ufukta öyle bir fikrimiz yok. Volkan ikinci bebeği erkek istedi. Ama şimdi iki kız babası olmaktan dolayı çok mutlu.