MAGAZİN

Zeynep Demirel'den 850 bin liralık mesaj

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.09.2018 09:45 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin file bekçisi Volkan Demirel'in eşi olan Zeynep Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşine mesaj verdi.

Zeynep Demirel'den 850 bin liralık mesaj

Kendine yeni araba almak isteyen Zeynep Demirel, beğendiği araçları tek tek deniyor. Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel, beğendiği elektrikli araç ile deneme sürüşüne çıktı.

VOLKAN’A MESAJI VERDİ

Zeynep Demirel deneyimlerini de sosyal medya hesabından şöyle paylaştı: “Evdeki prizden bile şarj oluyormuş. O kadar kolay yani. Tam şarjla 470 km yol yapabiliyormuş. En güzel yanı da çevre dostu olması” Zeynep Demirel’in beğendiği otomobilin fiyatı ise 850 bin TL.


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Zeynep Demirel 580 bin tl elektrikli araba

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Oynayın hayat sizin :)) Sonrasını boşverin. Yaşamanıza bakın. Ne güzel
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