Zeynep Demirel'den 850 bin liralık mesaj

Kendine yeni araba almak isteyen Zeynep Demirel, beğendiği araçları tek tek deniyor. Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel, beğendiği elektrikli araç ile deneme sürüşüne çıktı.

VOLKAN’A MESAJI VERDİ

Zeynep Demirel deneyimlerini de sosyal medya hesabından şöyle paylaştı: “Evdeki prizden bile şarj oluyormuş. O kadar kolay yani. Tam şarjla 470 km yol yapabiliyormuş. En güzel yanı da çevre dostu olması” Zeynep Demirel’in beğendiği otomobilin fiyatı ise 850 bin TL.



