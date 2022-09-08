Zeynep Gıcık cinayetinde korkunç detaylar! Vahşet yatak odasında geldi: Herkesle yatıyorsun beni de memnun et

Sinop’un Boyabat ilçesinde ikamet eden 38 yaşındaki Zeynep Gıcık, Nisan ayı akşam saatlerinde 3 ay önce boşandığı eski eşi Birol Çaylak (46)’nin evinde kalan eşyalarını almak için gitmiş, burada çıkan tartışma sonucu katil tarafından vahşice öldürülmüştü.

İddiaya göre Zeynep Gıcık eve yanında birisiyle geldi ancak Birol Çaylak'ı görünce koşarak uzaklaşmaya başladı. Çaylak, eski eşinin kendisini görünce telefonu şalvarına saklamaya çalıştığını ve kaçan erkek şahsın kim olduğunu sordu. Yine iddiaya göre Gıcık'ın kendisine 'Sen ne karışıyorsun, sen zaten cezaevine gireceksin, ben istediğim kişiyle görüşürüm' dediği belirtildi. Bunun üzerine kaçan erkek şahsı öğrenmek için eşinin şalvarında bulunan cep telefonunu alan Birol Çaylak Zeynep Gıcık'ı konuşmak için yatak odasına götürdü.

''HERKESLE YATIYORSUN BENİ DE MEMNUN EDECEKSİN''

Sabah'ın haberine göre, Çaylak odada eski eşini boynundan öpmeye başladı. Eşi ise Çaylak'ı itti. Bu duruma sinirlenen Çaylak eski eşine, "Herkesle yatıyorsun beni aldatıyorsun, beni de memnun edeceksin, ilişkiye gireceğiz" dedi. Çaylak, eşinin kendisine karşılık vermemesi üzerine ısrarcı olmaya devam etti. Ancak eşi üzerini çıkarmayınca bu kez pantolonunda bulunan kemeri çıkardı.

ÖLDÜRÜP BAŞINDA SİGARA İÇTİ

Gözü dönmüş cani Birol Çaylak eski eşinin boynunu kemerle sıkmaya başladı. 10-15 dakika boyunca kemer ile eşinin boynunu kemerle sıkan cani Zeynep Gıcık hareketsiz kalınca kemeri gevşetti. Bu sırada eşinin yere yığıldığını, eşinin bayıldığını düşünerek nabzını ve kalp atışlarını kontrol eden cani bir de eski eşinin ölü bedeninin yanında sigara içti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yaşanan vahşetin ardından karakola giderek eşini öldürdüğünü itiraf eden Birol Çaylak teslim oldu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli hakkında Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda Çaylak hakkında 'Eşi Kasten Öldürmek' suçu kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli ilerleyen günlerde Boyabat Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.



