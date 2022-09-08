HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Zeynep Gıcık cinayetinde korkunç detaylar! Vahşet yatak odasında geldi: Herkesle yatıyorsun beni de memnun et

Zeynep Gıcık cinayetinde korkunç detaylar! Vahşet yatak odasında geldi: Herkesle yatıyorsun beni de memnun et

08.09.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta Nisan ayında meydana gelen vahşet olayında Zeynep Gıcık, 3 ay önce boşandığı eski eşi Birol Çaylak tarafından boğazı kemerle sıkılarak öldürülmüştü. Olayın kan donduran detayları ortaya çıkarken, katil eski kocanın Zeynep Gıcıkla zorla cinsel ilişkiye girmek istediği, kadının buna izin vermemesi üzerine ise pantolon kemeriyle boğup öldürdüğü, caninin kadına karşı, ''Herkesle yatıyorsun beni de memnun et. İlişkiye gireceğiz'' dediği ortaya çıktı.

Zeynep Gıcık cinayetinde korkunç detaylar! Vahşet yatak odasında geldi: Herkesle yatıyorsun beni de memnun et

Sinop’un Boyabat ilçesinde ikamet eden 38 yaşındaki Zeynep Gıcık, Nisan ayı akşam saatlerinde 3 ay önce boşandığı eski eşi Birol Çaylak (46)’nin evinde kalan eşyalarını almak için gitmiş, burada çıkan tartışma sonucu katil tarafından vahşice öldürülmüştü.

İddiaya göre Zeynep Gıcık eve yanında birisiyle geldi ancak Birol Çaylak'ı görünce koşarak uzaklaşmaya başladı. Çaylak, eski eşinin kendisini görünce telefonu şalvarına saklamaya çalıştığını ve kaçan erkek şahsın kim olduğunu sordu. Yine iddiaya göre Gıcık'ın kendisine 'Sen ne karışıyorsun, sen zaten cezaevine gireceksin, ben istediğim kişiyle görüşürüm' dediği belirtildi. Bunun üzerine kaçan erkek şahsı öğrenmek için eşinin şalvarında bulunan cep telefonunu alan Birol Çaylak Zeynep Gıcık'ı konuşmak için yatak odasına götürdü.

Screenshot_11

''HERKESLE YATIYORSUN BENİ DE MEMNUN EDECEKSİN''

Sabah'ın haberine göre, Çaylak odada eski eşini boynundan öpmeye başladı. Eşi ise Çaylak'ı itti. Bu duruma sinirlenen Çaylak eski eşine, "Herkesle yatıyorsun beni aldatıyorsun, beni de memnun edeceksin, ilişkiye gireceğiz" dedi. Çaylak, eşinin kendisine karşılık vermemesi üzerine ısrarcı olmaya devam etti. Ancak eşi üzerini çıkarmayınca bu kez pantolonunda bulunan kemeri çıkardı.

ÖLDÜRÜP BAŞINDA SİGARA İÇTİ

Gözü dönmüş cani Birol Çaylak eski eşinin boynunu kemerle sıkmaya başladı. 10-15 dakika boyunca kemer ile eşinin boynunu kemerle sıkan cani Zeynep Gıcık hareketsiz kalınca kemeri gevşetti. Bu sırada eşinin yere yığıldığını, eşinin bayıldığını düşünerek nabzını ve kalp atışlarını kontrol eden cani bir de eski eşinin ölü bedeninin yanında sigara içti.

Screenshot_12

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yaşanan vahşetin ardından karakola giderek eşini öldürdüğünü itiraf eden Birol Çaylak teslim oldu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli hakkında Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda Çaylak hakkında 'Eşi Kasten Öldürmek' suçu kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli ilerleyen günlerde Boyabat Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pişkin hırsızdan yüzsüz paylaşım! 'Eşek gibi çalışıyorum'Pişkin hırsızdan yüzsüz paylaşım! 'Eşek gibi çalışıyorum'
Uyuşturucunun etkisiyle ortalığı birbirine kattı! Uyuşturucunun etkisiyle ortalığı birbirine kattı!
Erdoğan'dan Batı ülkelerine: Rusya hafife alınacak bir ülke değilErdoğan'dan Batı ülkelerine: Rusya hafife alınacak bir ülke değil
Anahtar Kelimeler:
Sinop
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirim

Benzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirim

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! 3 ayda her şey değişti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! 3 ayda her şey değişti

Dev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklama

Dev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklama

O savcıdan utandıran mesajlar: Aynı anda ikinizle birlikte...

O savcıdan utandıran mesajlar: Aynı anda ikinizle birlikte...

İşçiler zam sevinçlerini göbek atarak kutladı

İşçiler zam sevinçlerini göbek atarak kutladı

'Yerin altından sesler geliyor' iddiası ekipleri harekete geçirdi! 24 saat takip edilecek

'Yerin altından sesler geliyor' iddiası ekipleri harekete geçirdi! 24 saat takip edilecek

İlginizi Çekebilir

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

Uyarılar peş peşe geldi: Çocukları bekleyen en büyük tehlike

Uyarılar peş peşe geldi: Çocukları bekleyen en büyük tehlike

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.