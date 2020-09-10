Zeynep Sever Demirel gelen o yorumlara yanıt verdi

2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz aylarda siyah saçını bakır rengine boyatarak imaj değiştirdi. 31 yaşındaki Demirel'in yeni tarzı takipçilerini ikiye böldü.

Kimi takipçisi çok beğenirken kimisi ise eski tarzına geri dönmesini gerektiğini ifade etti.



İki çocuk annesi olan Zeynep Sever Demirel, takipçilerinin yorumlarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen Demirel, bu karesini "Saçlarını eski haline döndür' yorumları orijinalliğini yitirdi. Varsa başka yorumumuz bir dal alırım" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Zeynep Sever Demirel'in paylaşımları kısa sürede 20 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

