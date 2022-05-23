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Zeynep Sever Demirel Mardin'den paylaştı! Yorum yağdı

23.05.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever zaman zaman yaptığı iddialı pozlarla adından söz ettiriyor. Seksenler dizisinde rol alan Zeynep Sever Demirel Mardin'de katıldığı bienalden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Demirel'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Bir etkinlik için Mardin'in tarihi ve turistik bölgelerini gezen Sever, Mardin'de uçurtma uçurduğu anları da paylaştı.

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2009 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında Belçika Güzeli seçilen Zeynep Sever Demirel'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündeme geldi.

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Mardin'de Bianel gezen Sever paylaşımına, "Büyülü bir şehirle sanat dansı…" yorumunu düştü.

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Zeynep Sever'e takipçileri çok sayıda, "Mardin güzel, sen daha güzelsin..." yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Mardin
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