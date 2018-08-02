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Zeynep Yılmaz: Aşka kapımı kapatmadım

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.08.2018 10:27 | Son Güncelleme

Thanx Mimarlık’ın ortağı Zeynep Yılmaz, Şamdan Plus dergisine röportaj verdi.

Zeynep Yılmaz: Aşka kapımı kapatmadım

Kızları Yasemin ve Leyla ile çok mutlu olduğunu söyleyen Zeynep Yılmaz, “Büyük konuşmak istemem ama evlenmek gibi bir derdim ve isteğim yok. Aşka gelince; kapımı kapatmadım. Bir kadın için en güzel yaştayım. 42 yaşıma yeni bastım” dedi.

'İÇİMDE BİR KIVILCIM VAR'

Dışarıdan fazlasıyla ağırbaşlı göründüğünü belirten Zeynep Yılmaz şöyle konuştu: “Aslında içimde bir kıvılcım var. Çocuk ruhumu kaybetmedim. Özgün ve çok şanslı bir kadınım.”

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*Zeynep Yılmaz, iki kızının babası Acun Ilıcalı’dan Temmuz 2016’da boşanmıştı.

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Zeynep Yılmaz ve Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla ılıcalı

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Zeynep Yılmaz zeynep ılıcalı Thanx Mimarlık Şamdan Plus

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