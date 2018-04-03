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Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü ayrılıyor mu? Gönül öldü mü?

ÇOCUKLAR DUYMASIN HABERLERİ  | 03.04.2018 15:55 | Son Güncelleme

Zeyno Günenç Çocuklar Duymasın dizisinden neden ayrılıyor? Herkes bu soruyu merak ediyor

Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü ayrılıyor mu? Gönül öldü mü?

Çocuklar Duymasın'ın son bölümünün fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı andan beri herkes Gönül'un durumunu merak ediyor.

Çocuklar Duymasın'ın fenomen karakteri olan Gönül'e hayat veren Zeyno Günenç'in diziden ayrılma kararını kendi mi istedi yoksa senaryo gereği mi oldu henüz bilinmiyor ama Zeyno Günenç'ten ayrılık hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

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Zeyno Günenç'in Instagram hesabını sevenlerinin 'gitme' mesajlarıyla doldu.

HER ŞEY REYTİNG İÇİN

Medya kulislerinde dolaşan bir iddiaya göre; Gönül'ün ölüm haberi tamamen düşük reytingler. İzleyici ilgisini yeniden dizinin üzerine yoğunlaştırmak isteyen yapımcı, böyle bir hamle de bulundu. Ve yeni bölümde Gönül'ün ölmediği ortaya çıkacak.

ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİNİN 35. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çocuklar Duymasın'ın 35. bölüm fragmanında Gönül'ün ani ölümü herkeste şok etkisi yaratıyor!

Tuna'nın eşi Gönül rahatsızlanıp hastaneye kaldırılır. Durumu iyi değildir. Tuna, onun için çok endişelenir. Acı haber gelir. Haluk'un şirketindeki çalışma arkadaşı acı haberi verir. Gönül'ün öldüğünü söyler. Haberi duyan Tuna yıkılır. Eve taziyeye gelenler bu şok ölüm üzerine şaşkındırlar. Peki Gönül, gerçekten öldü mü? Onu ölüme götüren hastalık ne? Tuna bu acı ile nasıl başa çıkacak?

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