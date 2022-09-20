MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zeytin Ağacı dizisindeki Leyla karakterinin giydiği lila takıma alternatif öneriler

Zeytin Ağacı dizisindeki Leyla karakterinin giydiği lila takıma alternatif öneriler

20.09.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşofmanlar ve alt üst takımlar, günün birçok bölümüne uyarlanabildiği için sık tercih ediliyor. Spor giyimin öne çıktığı son dönemlerde izlediğimiz birçok yapımda tarzların da değiştiğini görebiliyoruz. Artık canlı renkler her mevsim giyilebiliyor. Seda Bakan'ın Zeytin Ağacı dizisinde canlandırdığı Leyla karakteri için tercih edilen takım, dizinin yayımlandığı ilk günden beri ilgi görüyor. Siz de bu takıma hayran kaldıysanız sezona damga vuran lila renkli takımları keşfetmeye ne dersiniz?

Zeytin Ağacı dizisindeki Leyla karakterinin giydiği lila takıma alternatif öneriler

Büyük yankı uyandıran Zeytin Ağacı dizinin konusu kadar oyuncuların kombinleri de dikkat çekiyor. Seda Bakan'ın hayat verdiği Leyla karakterinin giydiği lila takım da çok beğenilen kombinlerden biri. Eğer siz de bu takımı ve tarzı beğendiyseniz yazımızı inceleyerek son dönemin trend rengi lilanın en güzel tonlarını taşıyan alternatif ürünleri keşfedebilir, beğendiğiniz parçaları güvenle satın alabilirsiniz. Ne dersiniz, başlayalım mı?

Adsız tasarım - 2022-09-20T093940.022

1. Sporda ve günlük yaşamda bir numaralı tercihiniz olacak: Pour Pur Kadın Crop Top

Zeytin Ağacı dizisindeki Leyla karakterinin giydiği lila takıma alternatif öneriler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Spor tarzı hayatınızın önemli parçası hâline getirdiyseniz Pour Pur Kadın Crop Top, tam size göre! Sıkılaştırıcı etkisiyle vücudunuzu daha fit gösteren model, aynı zamanda toparlayıcı kumaşıyla rahat ve esnek kullanım imkânı sunuyor. Ürünün öne çıkan özellikleri arasında dikişsiz örme tekniğiyle üretilmesi yer alıyor. Bu sayede giydiğiniz anda ürün vücudunuzu sarıyor ve potluk oluşturmuyor. Bunu yaparken cildinize zarar vermiyor, nefes alan yapısıyla terlemeyi de önlüyor. Kumaşı iç göstermiyor ve hareket esnasında vücuttan kaymıyor. Böylece günlük kullanıma uyum sağlıyor. Birçok parçayla kombinlenebilen modele göz atmaya ne dersiniz?

Ürünü İncele

2. En az Leyla karakteri kadar şık gösteren: TAYT İBİZA Kadın Lila Fransız Kadife Eşofman Takım

Zeytin Ağacı dizisindeki Leyla karakterinin giydiği lila takıma alternatif öneriler

Lila rengini her mevsim kullanmayı sevenler için en özel parçalar arasında yer alan TAYT İBİZA Kadın Lila Fransız Kadife Eşofman Takım, dokusu ve tasarımıyla öne çıkıyor. Takım olarak birbirini tamamlayan ikili, hafif yüksek bel alt ve straplez büstiyernden oluşuyor. Model; sadece spor faaliyetlerinde değil, gündelik yaşamda da kullanılabiliyor. Parçalar takım olarak şık bir görüntü oluşturmalarının yanı sıra ayrı ayrı da giyilebiliyor. Model; eşsiz rengi, kadife dokusuyla farklı hırka ve ceketlerle uyum sağlayabiliyor. Üç farklı bedeni olan model, yumuşacık yapısıyla favori parçanız arasına girecek!

Ürünü İncele

3. Dikkatleri üzerinizde toplayacak: Miel İkili Takım

Zeytin Ağacı dizisindeki Leyla karakterinin giydiği lila takıma alternatif öneriler

Leyla'nın lila takımına benzeyen başka bir ürünle daha karşınızdayız! Miel İkili Takım, pamuklu kumaşıyla günün her saati rahat etmenizi sağlıyor. Leyla'nın takımındaki alt parçadan farklı olarak bol kesime sahip alt parça, lastikli beli sayesinde vücuda tam olarak oturuyor ve günlük işlerinizi rahat bir şekilde yapabilmenize olanak tanıyor. Kısa kollu crop üstü, kış ve bahar aylarında farklı giysilerin içine giyilebiliyor. Ayrıca pantolondan bağımsız olarak crop top olarak kullanılabiliyor. Ürünün yumuşak dokusu cildinizi tahriş etmiyor ve gün boyu cildinizin nefes almasını sağlayarak terlemeyi önlüyor.

Ürünü İncele

4. Şık ve rahat: Trendyolmilla Lila Straplez Plaj Alt Üst Takım

Zeytin Ağacı dizisindeki Leyla karakterinin giydiği lila takıma alternatif öneriler

Yaz sıcağının enerjisine uygun lila rengiyle estetik bir duruş yakalayan Trendyolmilla Lila Straplez Plaj Alt Üst Takım, pamuklu kumaşıyla konforlu kullanım sunuyor. Sadece sokağın stiline değil, plaj modasına da uyum sağlayabilen ürün, birçok ortamda rahatlıkla kullanılabiliyor. İnce yapısı cilde nefes aldırıyor. Paça boyu bileğin hemen üstünde biterek şık ve farklı bir duruş sergiliyor. Straplez üst parçası, büzgülü kumaşı ve lastikli kenarları sayesinde farklı parçalarla da kullanılabiliyor. Pantolonun belinde yer alan lastik ip, ürünün vücut yapısına göre ayarlanmasını sağlıyor.

Ürünü İncele

5. Her yere uyum sağlayan: Heart and Soul Vichy Kadın Spor Kıyafeti

Zeytin Ağacı dizisindeki Leyla karakterinin giydiği lila takıma alternatif öneriler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Leyla'nın kombinini beğendiniz ancak farklı bir tasarım arıyorsanız sıradaki ürüne mutlaka göz atmalısınız. Çevre dostu kumaşı ve desenleriyle her dolapta bulunması gereken kurtarıcı parçalardan Heart and Soul Vichy Kadın Spor Kıyafeti, düz tasarımlardan sıkılanların yüzünü güldürüyor. Model, kareli desenleri ve beyaz şeritleriyle sıra dışı bir duruş sergiliyor. Hareketlerin kısıtlanmaması için kullanılan dikişsiz kumaşıyla zarif bir görünüm sergiliyor. Konforlu yapısıyla spor yaparken kullanılabiliyor. Set hâlinde gelen ürün aynı zamanda ayrı ayrı da değerlendirilebiliyor. Vücudu saran yapısıyla gören herkesin beğenisini kazanan modeli incelemeden karar vermeyin!

Ürünü İncele

6. Kombinlerin tamamlayıcı parçası olmaya aday: Holly Lolly Kadın Lila Yüksek Bel Panky Pantolon

Zeytin Ağacı dizisindeki Leyla karakterinin giydiği lila takıma alternatif öneriler

Takımdan ziyade tek parça kurtarıcı ürün arayışında olanlar için Holly Lolly Kadın Lila Yüksek Bel Panky Pantolon, en ideal ürünler arasında bulunuyor. Uzun paçaları ve yüksek bel tasarımıyla çok şık duran pantolon, göbek bölgesindeki fazlalıkları toparlıyor. Rengi ve dokusuyla dikkat çeken parça, birçok renkle kolayca kombinlenebiliyor. Cebi bulunmayan pantolonun kemer takmak isteyenler için belinde detaylar yer alıyor. Kumaşı iç göstermiyor ve model dar olmadığı için cildin hava almasını sağlıyor. Siz de Leyla'nın tarzını farklı parçalarla yakalamak istiyorsanız ürüne bir şans verin.

Ürünü İncele

7. En güzel kombinlerinize renk katan: Trist Star Lila Örme Bluz

Zeytin Ağacı dizisindeki Leyla karakterinin giydiği lila takıma alternatif öneriler

Yazın giyebileceğiniz cıvıl cıvıl bir ürün arıyorsanız Trist Star Lila Örme Bluz'u mutlaka denemelisiniz. Geniş beden skalasıyla hemen her bedene uyum sağlayan ürün, organik pamuklu kumaşla üretildiği için cilt dostu yapısıyla öne çıkıyor. Dar kalıbı vücudu sıkmadan sarıyor. Kare yaka tasarımıyla göz dolduran parça; pantolon, eşofman altı, şort ve eteklerle kullanılabiliyor. Leyla'nın takımının üst parçasına alternatif olabilecek model, fit duruşunuzu vurguluyor. Siz de hem Leyla'nın tarzını yakalayacak hem kombinlerinizin kurtarıcı parçası olacak bir ürün arayışındaysanız modele göz atmaya ne dersiniz?

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
90'lı yılların yıldız ismi Nadide Sultan'ın son hali şaşırttı! Yıllara meydan okudu90'lı yılların yıldız ismi Nadide Sultan'ın son hali şaşırttı! Yıllara meydan okudu
Cinsiyet değiştiren oyuncudan bikinili paylaşımCinsiyet değiştiren oyuncudan bikinili paylaşım
Aleyna Tilki'nin konseri, yaptığı paylaşımın ardından iptal edildi!Aleyna Tilki'nin konseri, yaptığı paylaşımın ardından iptal edildi!
Anahtar Kelimeler:
Seda Bakan kadın takım elbise lila lila rengi zeytin ağacı Zeytin Ağacı dizisi altin yükselecek mi altın tl anlık altın anlık altın fiyatları çeyrek altın ne ziynet altın beşli altın altın fiyatları son
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Kıyafeti çok beğenilmişti! Duygu Özaslan'ın şıklığıyla göz kamaştıran tulumuna alternatif öneriler

Kıyafeti çok beğenilmişti! Duygu Özaslan'ın şıklığıyla göz kamaştıran tulumuna alternatif öneriler

Vücut tipinize en uygun taytı keşfedin, kusursuz bir görünümün keyfini yaşayın!

Vücut tipinize en uygun taytı keşfedin, kusursuz bir görünümün keyfini yaşayın!

Hem ilginç hem uygun fiyatlı... Bu ürünlere bayılacaksınız!

Hem ilginç hem uygun fiyatlı... Bu ürünlere bayılacaksınız!

Çocuğunuzun beslenme çantasına bunları koymayı unutmayın!

Çocuğunuzun beslenme çantasına bunları koymayı unutmayın!

Az yer kapladığı için çok sevilen seyahat boy kişisel bakım ürünleri

Az yer kapladığı için çok sevilen seyahat boy kişisel bakım ürünleri

Tümünü Gör
Az yer kapladığı için çok sevilen seyahat boy kişisel bakım ürünleri

Az yer kapladığı için çok sevilen seyahat boy kişisel bakım ürünleri

Sevdiklerinizi mutlu edecek anlamlı ve ilgi çekici hediyeler

Sevdiklerinizi mutlu edecek anlamlı ve ilgi çekici hediyeler

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz! Rahatlığı ve şıklığıyla öne çıkan keten pantolonlar

Üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz! Rahatlığı ve şıklığıyla öne çıkan keten pantolonlar

Eşyalarınızı ilk günkü gibi pırıl pırıl yapacak harika önerilerimize mutlaka göz atın!

Eşyalarınızı ilk günkü gibi pırıl pırıl yapacak harika önerilerimize mutlaka göz atın!

Bel ağrısına son! Birbirinden kullanışlı ortopedik bel yastıklarını keşfedin

Bel ağrısına son! Birbirinden kullanışlı ortopedik bel yastıklarını keşfedin

Tümünü Gör
Bel ağrısına son! Birbirinden kullanışlı ortopedik bel yastıklarını keşfedin

Bel ağrısına son! Birbirinden kullanışlı ortopedik bel yastıklarını keşfedin

Planlı adımlar atmanızı sağlayacak, yaşamınıza fonksiyonellik katacak ajandalar

Planlı adımlar atmanızı sağlayacak, yaşamınıza fonksiyonellik katacak ajandalar

Evinizi keyifle dekore etmenizi sağlayacak bütçe dostu ürün önerileri

Evinizi keyifle dekore etmenizi sağlayacak bütçe dostu ürün önerileri

Son teknoloji ürünü en iyi modemlerle internette yüksek hıza ulaşın!

Son teknoloji ürünü en iyi modemlerle internette yüksek hıza ulaşın!

Arabanızın havasını değiştirecek en iyi oto koltuk kılıfı çeşitleri

Arabanızın havasını değiştirecek en iyi oto koltuk kılıfı çeşitleri

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Kıyafeti çok beğenilmişti! Duygu Özaslan'ın şıklığıyla göz kamaştıran tulumuna alternatif öneriler

Kıyafeti çok beğenilmişti! Duygu Özaslan'ın şıklığıyla göz kamaştıran tulumuna alternatif öneriler

Vücut tipinize en uygun taytı keşfedin, kusursuz bir görünümün keyfini yaşayın!

Vücut tipinize en uygun taytı keşfedin, kusursuz bir görünümün keyfini yaşayın!

Üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz! Rahatlığı ve şıklığıyla öne çıkan keten pantolonlar

Üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz! Rahatlığı ve şıklığıyla öne çıkan keten pantolonlar

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Gardıroplarda sonbahar esintisi! Mevsime uygun uzun kollu kıyafet önerileri

Gardıroplarda sonbahar esintisi! Mevsime uygun uzun kollu kıyafet önerileri

O aksesuarı çok beğenilmişti! Duygu Özaslan'ın güneş gözlüğüne alternatif ürünler

O aksesuarı çok beğenilmişti! Duygu Özaslan'ın güneş gözlüğüne alternatif ürünler

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Son Dakika! Trafik kazası geçiren Acun Ilıcalı bugün ameliyat olacak

Son Dakika! Trafik kazası geçiren Acun Ilıcalı bugün ameliyat olacak

Demi Rose evine döndü! Beyaz iç çamaşırlarıyla...

Çiftlerin ilişki teklif ettiğini söylemişti! İç çamaşırlarını giyip...

Ece Seçkin'in kasığına kadar dekoltesi olay oldu! Yırtmaç takipçilerini ikiye böldü

Kasığa kadar yırtmaç takipçilerini ikiye böldü

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu 34. yaşını kalça dansıyla kutladı! "Enerjime sağlık"

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu 34. yaşını kalça dansıyla kutladı! "Enerjime sağlık"

Çukur'un ‘Timsah Celil'i cinsiyet değiştirmişti! Adını Meli Bendeli yapan oyuncu bikiniyle poz verdi

Cinsiyet değiştiren oyuncudan bikinili paylaşım

Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar hakkında bomba iddia! Kredi kartını patlatıp...

Özcan Deniz'in sevgilisi hakkında bomba iddia! Kredi kartını patlatıp...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.