Zeytin Ağacı dizisindeki Leyla karakterinin giydiği lila takıma alternatif öneriler

Büyük yankı uyandıran Zeytin Ağacı dizinin konusu kadar oyuncuların kombinleri de dikkat çekiyor. Seda Bakan'ın hayat verdiği Leyla karakterinin giydiği lila takım da çok beğenilen kombinlerden biri. Eğer siz de bu takımı ve tarzı beğendiyseniz yazımızı inceleyerek son dönemin trend rengi lilanın en güzel tonlarını taşıyan alternatif ürünleri keşfedebilir, beğendiğiniz parçaları güvenle satın alabilirsiniz. Ne dersiniz, başlayalım mı?

1. Sporda ve günlük yaşamda bir numaralı tercihiniz olacak: Pour Pur Kadın Crop Top

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Spor tarzı hayatınızın önemli parçası hâline getirdiyseniz Pour Pur Kadın Crop Top, tam size göre! Sıkılaştırıcı etkisiyle vücudunuzu daha fit gösteren model, aynı zamanda toparlayıcı kumaşıyla rahat ve esnek kullanım imkânı sunuyor. Ürünün öne çıkan özellikleri arasında dikişsiz örme tekniğiyle üretilmesi yer alıyor. Bu sayede giydiğiniz anda ürün vücudunuzu sarıyor ve potluk oluşturmuyor. Bunu yaparken cildinize zarar vermiyor, nefes alan yapısıyla terlemeyi de önlüyor. Kumaşı iç göstermiyor ve hareket esnasında vücuttan kaymıyor. Böylece günlük kullanıma uyum sağlıyor. Birçok parçayla kombinlenebilen modele göz atmaya ne dersiniz?

2. En az Leyla karakteri kadar şık gösteren: TAYT İBİZA Kadın Lila Fransız Kadife Eşofman Takım

Lila rengini her mevsim kullanmayı sevenler için en özel parçalar arasında yer alan TAYT İBİZA Kadın Lila Fransız Kadife Eşofman Takım, dokusu ve tasarımıyla öne çıkıyor. Takım olarak birbirini tamamlayan ikili, hafif yüksek bel alt ve straplez büstiyernden oluşuyor. Model; sadece spor faaliyetlerinde değil, gündelik yaşamda da kullanılabiliyor. Parçalar takım olarak şık bir görüntü oluşturmalarının yanı sıra ayrı ayrı da giyilebiliyor. Model; eşsiz rengi, kadife dokusuyla farklı hırka ve ceketlerle uyum sağlayabiliyor. Üç farklı bedeni olan model, yumuşacık yapısıyla favori parçanız arasına girecek!

3. Dikkatleri üzerinizde toplayacak: Miel İkili Takım

Leyla'nın lila takımına benzeyen başka bir ürünle daha karşınızdayız! Miel İkili Takım, pamuklu kumaşıyla günün her saati rahat etmenizi sağlıyor. Leyla'nın takımındaki alt parçadan farklı olarak bol kesime sahip alt parça, lastikli beli sayesinde vücuda tam olarak oturuyor ve günlük işlerinizi rahat bir şekilde yapabilmenize olanak tanıyor. Kısa kollu crop üstü, kış ve bahar aylarında farklı giysilerin içine giyilebiliyor. Ayrıca pantolondan bağımsız olarak crop top olarak kullanılabiliyor. Ürünün yumuşak dokusu cildinizi tahriş etmiyor ve gün boyu cildinizin nefes almasını sağlayarak terlemeyi önlüyor.

4. Şık ve rahat: Trendyolmilla Lila Straplez Plaj Alt Üst Takım

Yaz sıcağının enerjisine uygun lila rengiyle estetik bir duruş yakalayan Trendyolmilla Lila Straplez Plaj Alt Üst Takım, pamuklu kumaşıyla konforlu kullanım sunuyor. Sadece sokağın stiline değil, plaj modasına da uyum sağlayabilen ürün, birçok ortamda rahatlıkla kullanılabiliyor. İnce yapısı cilde nefes aldırıyor. Paça boyu bileğin hemen üstünde biterek şık ve farklı bir duruş sergiliyor. Straplez üst parçası, büzgülü kumaşı ve lastikli kenarları sayesinde farklı parçalarla da kullanılabiliyor. Pantolonun belinde yer alan lastik ip, ürünün vücut yapısına göre ayarlanmasını sağlıyor.

5. Her yere uyum sağlayan: Heart and Soul Vichy Kadın Spor Kıyafeti

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Leyla'nın kombinini beğendiniz ancak farklı bir tasarım arıyorsanız sıradaki ürüne mutlaka göz atmalısınız. Çevre dostu kumaşı ve desenleriyle her dolapta bulunması gereken kurtarıcı parçalardan Heart and Soul Vichy Kadın Spor Kıyafeti, düz tasarımlardan sıkılanların yüzünü güldürüyor. Model, kareli desenleri ve beyaz şeritleriyle sıra dışı bir duruş sergiliyor. Hareketlerin kısıtlanmaması için kullanılan dikişsiz kumaşıyla zarif bir görünüm sergiliyor. Konforlu yapısıyla spor yaparken kullanılabiliyor. Set hâlinde gelen ürün aynı zamanda ayrı ayrı da değerlendirilebiliyor. Vücudu saran yapısıyla gören herkesin beğenisini kazanan modeli incelemeden karar vermeyin!

6. Kombinlerin tamamlayıcı parçası olmaya aday: Holly Lolly Kadın Lila Yüksek Bel Panky Pantolon

Takımdan ziyade tek parça kurtarıcı ürün arayışında olanlar için Holly Lolly Kadın Lila Yüksek Bel Panky Pantolon, en ideal ürünler arasında bulunuyor. Uzun paçaları ve yüksek bel tasarımıyla çok şık duran pantolon, göbek bölgesindeki fazlalıkları toparlıyor. Rengi ve dokusuyla dikkat çeken parça, birçok renkle kolayca kombinlenebiliyor. Cebi bulunmayan pantolonun kemer takmak isteyenler için belinde detaylar yer alıyor. Kumaşı iç göstermiyor ve model dar olmadığı için cildin hava almasını sağlıyor. Siz de Leyla'nın tarzını farklı parçalarla yakalamak istiyorsanız ürüne bir şans verin.

7. En güzel kombinlerinize renk katan: Trist Star Lila Örme Bluz

Yazın giyebileceğiniz cıvıl cıvıl bir ürün arıyorsanız Trist Star Lila Örme Bluz'u mutlaka denemelisiniz. Geniş beden skalasıyla hemen her bedene uyum sağlayan ürün, organik pamuklu kumaşla üretildiği için cilt dostu yapısıyla öne çıkıyor. Dar kalıbı vücudu sıkmadan sarıyor. Kare yaka tasarımıyla göz dolduran parça; pantolon, eşofman altı, şort ve eteklerle kullanılabiliyor. Leyla'nın takımının üst parçasına alternatif olabilecek model, fit duruşunuzu vurguluyor. Siz de hem Leyla'nın tarzını yakalayacak hem kombinlerinizin kurtarıcı parçası olacak bir ürün arayışındaysanız modele göz atmaya ne dersiniz?