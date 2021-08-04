Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan Afgan göçmenler yakalandı

İstanbul Zeytinburnu'nda Kazlıçeşme Sahili'nde askeri kamuflajlı dolaşan Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı. Herhangi bir suç veya terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığı belirlenen 9 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLMUŞTU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Temmuz Çarşamba günü Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen ve bazı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan askeri kamuflajlı Afganistan uyruklu M.R. (27), Z.C. (25), R.N. (18), A.H. (25), A.A. (22), M.U. (18), C.T. (21), H.R. (21) ve H.O. (21) isimli 9 kaçak göçmeni dün yakaladı.

Göçmenlerin herhangi bir suç veya terör örgütü ile bağlantısı bulunmadığı belirlendi. Göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresine sevk edildiği belirtildi.

(DHA)

