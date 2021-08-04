HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan Afgan göçmenler yakalandı

Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan Afgan göçmenler yakalandı

04.08.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da asker kıyafetiyle dolaşan Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı. Afgan uyruklu göçmenlerin görüntüleri sosyal medyada olay olmuştu.

Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan Afgan göçmenler yakalandı

İstanbul Zeytinburnu'nda Kazlıçeşme Sahili'nde askeri kamuflajlı dolaşan Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı. Herhangi bir suç veya terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığı belirlenen 9 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLMUŞTU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Temmuz Çarşamba günü Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen ve bazı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan askeri kamuflajlı Afganistan uyruklu M.R. (27), Z.C. (25), R.N. (18), A.H. (25), A.A. (22), M.U. (18), C.T. (21), H.R. (21) ve H.O. (21) isimli 9 kaçak göçmeni dün yakaladı.

Bakan Soylu'dan 'Afgan göçmen' iddiaları için çok konuşulacak sözlerBakan Soylu'dan 'Afgan göçmen' iddiaları için çok konuşulacak sözler

Göçmenlerin herhangi bir suç veya terör örgütü ile bağlantısı bulunmadığı belirlendi. Göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresine sevk edildiği belirtildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştumBabasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştum
PARTNERArkadaşının eşini hamile bırakmıştı! Servetini harcıyorArkadaşının eşini hamile bırakmıştı! Servetini harcıyor
Çekya'da iki tren çarpıştı! Ölü ve yaralılar varÇekya'da iki tren çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Afganistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 11 yorum
kıyafetinizi değiştirip gelebilirsiniz sınır açık
İç karışıklıkta(çıkarsa) lazım olur askerleri gibi geldi bana ne dersiniz ?
ülkeye girmek için neler yapıolar neler girmek için değil aslında girdiler girdiler türkiyenin gözü yangınlardaykrn onlar girdi türkiyeye florya sahil afgan kaynıyorfu hafta sonu adım atmaya yer yok yeter yeter almayın kimseyi duysun devlet artık sesimizi yaa sınır kapıları boşamı var takip yapılsın sokmayın artık

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu, Milas'taki yangına en ön safta müdahale ediyor

Ünlü oyuncu, Milas'taki yangına en ön safta müdahale ediyor

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kritik saat belli oldu

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kritik saat belli oldu

Filenin Sultanları olimpiyatlara veda etti

Filenin Sultanları olimpiyatlara veda etti

Orman yangınlarında son durum

Orman yangınlarında son durum

ABD'de Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili yeni gelişme

ABD'de Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili yeni gelişme

Yolcu otobüsünde iğrenç olay! Suçunu itiraf etti

Yolcu otobüsünde iğrenç olay! Suçunu itiraf etti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Emine öğretmenden acı haber

3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Emine öğretmenden acı haber

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yangınlarla ilgili sabotaj iddiası! Bakan Soylu sayı verip duyurdu

Yangınlarla ilgili sabotaj iddiası! Bakan Soylu sayı verip duyurdu

Yangında kritik görev 'Ateş kuşları'nın

Yangında kritik görev 'Ateş kuşları'nın

Azra'dan korkunç haber! Tecavüz edip vahşice öldürmüş

Azra'dan korkunç haber! Tecavüz edip vahşice öldürmüş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.