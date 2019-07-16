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Zeytinburnu'nda taksiden inen kadın koşarak denize atladı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.07.2019 05:17 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda taksiden inen kadın koşarak denize atladı.

Zeytinburnu'nda taksiden inen kadın koşarak denize atladı

Zeytinburnu Sahili'nde bindiği taksiden inerek denize atlayan bir kadın intihar girişiminde bulundu. Genç kadını bindiği taksinin sürücüsü ile sahilde bulunan seyyar satıcı denizden çıkardı.

Olay Zeytinburnu Sahilinde 00:30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Aksaray'dan taksiye binen 46 yaşındaki G.E. adlı kadın Zeytinburnu Sahiline geldiği sırada taksiden inerek koşarak denize atladı. G.E.'nin denize atladığını gören ismi öğrenilemeyen taksi sürücüsü ve sahilde bulunan bir seyyar satıcı G.E.'yi denizden çıkardı.

ÜZERİNE BATTANİYE ÖRTTÜLER

Olayı görenlerin haberi vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadının üşümeye başlaması üzerine bölgede bulunan vatandaşlar üzerine battaniye örttü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı G.E. ambulansa alınarak Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu denize atlayan kadın

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