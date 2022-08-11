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Zeytinli Rock Festivali iptal oldu! Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan tepki

11.08.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2014 yılından beri pek çok ünlü şarkıcının katılımıyla Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde gerçekleştirilen Zeytinli Rock Festivali bu yıl Burhaniye Kaymakamlığı tarafından uygun bulunmadı. Vatandaşların yoğun şikayetinin olduğu söylenen açıklama sonrası festivalin iptal edilmesine tepki yağdı. Bir tepki de Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt'tan geldi. İşte Ebrar Karakurt'un dikkat çeken Zeytinli Rock Festivali paylaşımı...

Zeytinli Rock Festivali iptal oldu! Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan tepki

014 yılından bu yana düzenlenen Türk rock müziğinin geçit töreni Zeytinli Rock Festivali, bu yıl 17-18-19-20-21 Ağustos tarihlerinde Burhaniye’de yapılacaktı. 5 gün boyunca on binlerce katılımcıyı ağırlayacak Zeytinli Rock Festivali’nde iki farklı sahnede aralarında Duman, Mor ve Ötesi, Athena, Sertab Erener, Manga, Cem Adrian, Selda Bağcan, Moğollar, Bulutsuzluk Özlemi, Ceza, Gökhan Türkmen’in de olduğu 70 sanatçı konser verecekti. Heyecanla beklenen festival urhaniye Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

ZETİNLİ ROCK FESTİVALİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Organizasyon şirketinin Burhaniye Kaymakamlığı’na 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde planlanan Zeytinli Rock Festivali için yaptığı başvuru uygun görülmedi. Kaymakamlığın organizasyon şirketine gönderdiği resmi yazıda şöyle denildi:

Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı'ndan Zeytinli Rock Festivali kararı! Etkinlik yasaklandı...Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı'ndan Zeytinli Rock Festivali kararı! Etkinlik yasaklandı...

“Milyon Yapım Organizasyon Firması olarak 17-21 Ağustos tarihlerinde İlçemiz Ali Çetinkaya Mahallesi 2554. Caddesi No: 41 adresinde bulunan alanda düzenlemeyi planladığınız Kamplı Zeytinli Rock Festivali talebiniz, daha önceki yıllarda yakın bölgede düzenlediğiniz Zeytinli Rock festivallerinde yaşanan güvenlik, asayiş, trafik, çevre sorunları, ortaya çıkan bu tür istenmeyen durumlar dolayısıyla vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikayet ve yakınmalar göz önüne alınarak; kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir."

Ekran Alıntısı

EBRAR KARAKURT'UN PAYLAŞIMI

Yıllardır devam eden festivalin iptal edilmesi sosyal medyada gündem oldu. Pek çok sanatçı bu duruma tepki gösterirken Milli voleybolcu Ebrar Karakurt da bir paylaşım yaptı.

Başarılı spor hayatıyla sık sık gündeme gelen Ebrar Karakurt paylaşımında "Geriye sadece pilavlı mevlütler kaldı" diyerek konser yasaklarına tepkisini ortaya koydu.

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Ebrar Karakurt zeytinli rock festivali
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