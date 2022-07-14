Zina ile suçlandı! Kararı kayınpederi verdi: Taşlanarak öldürülecek

Tiyrab'ın ilişkiye girmekle suçlandığı adamın karısı, bu yılın başlarında polise videolu kanıtlar sundu, ancak polisten şeriat kanunlarına göre zina davalarında öngörülen ölüm cezasını istememesini istedi. Ancak yerel basının haberine göre, kadının babası çiftin idam edilmesini ve mahkemenin lehine karar verilmesini talep etti.

İTİRAZ EDECEK

20 yaşındaki Tiyrab, mahkemelerin verdiği cezaya itiraz etmeyi planladığını söyledi. Çoğunlukla kadınlara yönelik olarak verilen recm ile infaz, yani taşlayarak öldürme cezaları zaman zaman tercih edilse de uzunca bir zamandır mahkemeden geçememişti. Sudan'da zina suçundan recm cezasına çarptırılan son kayıtlı vaka 2013 yılında Güney Kordofan eyaletindeydi ve ceza bozulmuştu.

''HUKUKUN CİDDİ BİR İHLALİ''

Merkezi Uganda'da bulunan Afrika Adalet ve Barış Araştırmaları Merkezi (ACJPS), cezanın iç ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Tiyrab'ın derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu. "Zina suçu nedeniyle taşlanarak ölüm cezasının uygulanması, yaşam hakkı, işkence yasağı, zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya ceza yasağı da dahil olmak üzere uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir" dedi.



