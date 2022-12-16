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Zirve eş anlamlısı nedir? Zirve kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

16.12.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aynı anlamı ifade eden kelimeler eş anlamlı ya da anlamdaş kelimeler olarak adlandırılır. Bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanıldıklarında anlamda bozulmaya yol açmazlar. Beraber kullanıldıklarında ise anlatım bozukluğuna neden olurlar. Kelime dağarcığı bakımından oldukça zengin olan dilimizde anlamları aynı olan sayısız kelime vardır. Zirve kelimesi de eş anlamlısı olan kelimelerden biridir. Arapça kökenli olan zirve kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Zirve eş anlamlısı nedir? Zirve kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Geçmişten günümüze yakın coğrafyalarda yaşamamız ve dini inançlarımız sonucunda Araplarla birçok alanda etkileşim hâlinde olduğumuz görülmektedir. Kültürel ve dini etkileşimlerimizden dolayı dilimizde birçok Arapça sözcük bulunur. Bu etkileşimler sonucu dilimize Arapçadan bir hayli kelime geçmiştir. En yüksek noktayı, en üst aşamayı ifade eden "zirve" sözcüğü de bunlardan biridir. Zirve kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

  • isim Doruk
  • isim, mecaz Bir işte ulaşılan en üst aşama

Zirve kelimesinin iki farklı anlamına da örnek olması açısından cümleler:

  • Yarın yapacağımız yürüyüşte dağın zirvesine kadar tırmanmayı planlıyoruz.
  • Rol aldığı dizinin çok yüksek reytingler almasıyla birlikte kariyerinin zirvesine ulaşmış gibi görünüyor.
  • Hangi mevsim olursa olsun Erciyes Dağı’nın zirvesinde kar görmek mümkündür.
  • Mesleğinde zirveye ulaşmış, son derece bilgili ve saygıdeğer bir profesörle tanıştım.
  • Yaptığımız kutlamalarla mutluluğu zirveye ulaşmıştı.
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Zirve kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Aralarında anlam birliği olan sözcükler eş anlamlı/anlamdaş sözcüklerdir. Birbirlerinin yerine kullanılabilen bu kelimeler birlikte kullanıldıklarında anlatım bozukluğuna yol açarlar. Dilimizde hem Türkçe hem de yabancı kökenli aynı anlamı taşıyan birçok kelime bulunur. Zirve eş anlamlısı olan kelimelerden biridir. Zirvenin eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Doruk
  • Şahika

Zirve kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerden ilki doruktur. Bu kelimenin "toruk" sözcüğünden türediği düşünülmektedir. Hem gerçek hem de mecaz anlamlarda kullanılan bu sözcük yüksek yerlerin tepesini, en yüksek yeri, en üstün başarı düzeyini veya heyecan sevinç gibi duygularda ulaşılan en üst noktayı ifade etmek için kullanılır. Şahika kelimesi de kökeni Arapçaya dayanan sözcüklerden biridir.

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Zirvenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zirvenin eş anlamlısı olan kelimeler cümlede zirve yerine geçebilir. Zirve eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Mutluluğu da üzüntüyü de doruk noktada yaşayan biri olduğum için çok yıpranıyorum.
  • Köyün manzarasını seyretmek için karlı bir şahikaya tırmandılar.
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