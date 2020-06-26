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Ziynet Sali kilo aldığını kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 14:43 | Son Güncelleme

Müzik çalışmalarını karantina sürecinde de devam ettiren şarkıcı Ziynet Sali, geçen gün profesyonel fotoğraf çekimleri gerçekleştirdi. Sali, sonrasında karavanından paylaşımda bulundu ve kilo aldığı yönünde yorumlarla karşılaştı.

Ziynet Sali kilo aldığını kabul etti

Yaptığı evlilik sonrasında fazlaca ortalarda görünmeyen şarkıcı Ziynet Sali, karantina dönemini pek çok ünlü isimden farklı olarak verimli bir şekilde değerlendirdi ve sevenlerine yeni şarkılar armağan etmek için çalışmalar yaptı.

Ziynet Sali, geçen gün bu projeler kapsamında bir fotoğraf çekimi de gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle bu özel kareleri paylaşan Sali bununla da yetinmeyerek karavanında beklerken çektiği selfieleri takipçilerinin beğenisine sundu.

ziynetsali-instagram

Ancak Ziynet Sali’nin bazı takipçileri ona, paylaştığı kareler üzerinden kilo aldığı yönünde yorumlarda bulundu.

Güzel şarkıcı bir takipçisinin ‘yanaklarınızda botoks var ya da Photoshop yapılmış’ şeklindeki yorumuna “kilo alınca direkt botokslu oluyorum yanaklarım çıkıyor” şeklinde bir yanıt vererek kilo aldığını iddia eden takipçilerini haklı çıkardı.

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