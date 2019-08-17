Ziynet Sali kraliçe oldu!

Türkiye'nin ilk fantastik çocuk aile filmi 'Masal Şatosu: Sihirli Davet' sürpriz oyuncu kadrosuyla şaşırtmaya devam ediyor.

Berk Coşkun ve Ecrin Su Çoban'ın başrollerini paylaştığı Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki'nin de rol aldığı filmde 'Kraliçe'yi canlandıran Sali'ye, müzik sektörüne yön veren prodüktörlerden DMC Genel Müdürü Samsun Demir'de kral rolünde eşlik etti.

"SEVGİ VARSA BEN DE VARIM"

Güzel yorumcu 30 Ağustos'ta vizyona girecek film için "Rolü kabul etmemdeki en büyük etken filmin verdiği mesaj. Sevgi... Sevgi varsa bir işin içinde sorgulamadan kabul ederim. Bu film de en başta sevgi ve iyiliği ön planda tutuyor, her karanlığın aydınlığa döneceği mesajı veriliyor." dedi.

