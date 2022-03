Zoe Kravitz kimdir, aslen nereli? The Batman'de Cat Woman'i canlandıran Zoe Kravitz kaç yaşında, sevgilisi kimdir? İşte The Batman filmi oyuncusunun hayatı

Milyonlarca izleyicinin merakla beklediği Batman vizyona girdi. Robert Pattinson'a Batman rolü verilmesinden itibaren tartışmalar başlamıştı. Filmde Cat Woman'ı ise Zoe Kravitz canlandırdı. Peki Cat Woman rolündeki Zoe Kravitz kimdir?

ZOE KRAVITZ KİMDİR?

Zoe Kravitz 1 Aralık 1988 tarihinde Los Angeles'ta dünyaya gelmiştir. Kravitz Amerikalıdır ve ABD'li oyuncu olan Lisa Bonet ve rock müziğin efsane ismi Lenny Kravitz'in kızıdır. Zoe Kravitz güzelliğinin yanında başarılı kariyeri ile de çok kez öne çıkmıştır. Ünlü isim, ilk oyunculuk deneyimini romantik komedi filmi No Reservations ile yapmıştır. Kravitz, süper kahraman filmi X-Men: First Class'de Angel Salvadore ile akıllara kazınmıştır. Bu rolüyle Teen Choice Ödülü ve Scream Ödülü'nü kazanmıştır.

ZOE KRAVITZ'İN ROL ALDIĞI FİLMLER

X-Men: Birinci Sınıf (X men first class)

Fantastik Canavarlar ve Nerede Bulunurlar? (Fantastic Beasts and Where to Find

Them)

Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)

Aşk Tarifi (No Reservations)

İçindeki Yabancı(The Brave One)

Lise Ateşi(Assassination of a High School President)

Arıza Aile(Birds of America)

En İyisi (The Greatest)

Good Kill Mad Max: Fury Road

THE BATMAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

The Batman filmi 4 Mart 2022 tarihinde vizyona girdi. IMdb puanı 8.8 olan filmin oyuncuları merak edilmeye başlandı. İşte Batman oyuncuları:

Robert Pattinson ana karakter Bruce Wayne / Batman rolünde yer alıyor.

Filmde rol alan diğer isimleri ise şöyle;

Zoe Kravitz,

Paul Dano,

Jeffrey Wright,

John Turturro,

Peter Sarsgaard

Barry Keoghan,

Jayme Lawson,

Andy Serkis,

Colin Farrell.